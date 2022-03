Pendant des décennies, les femmes africaines ont été piégées dans des cycles de pauvreté en raison de plusieurs facteurs sous-jacents, notamment un accès inégal à l’éducation, aux facteurs de production et aux facilités commerciales, des technologies d’économie du travail inéquitables, un travail sous-payé ou non rémunéré, des pratiques culturelles néfastes et une protection juridique limitée contre les pratiques d’inégalité entre les sexes ancrées dans la société...$

Par ONU Femme

Pour briser le cycle de la pauvreté et des inégalités, l’Union africaine continue de plaider en faveur de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques et de cadres juridiques qui créeront un plus large éventail d’opportunités pour les femmes, qui conduiront à leur autonomisation économique aux niveaux national et régional et qui garantiront que le développement envisagé pour l’Afrique est inclusif et durable.

Avec le lancement des échanges commerciaux dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) en janvier 2021, les attentes sont élevées en ce qui concerne les perspectives commerciales élargies pour les entreprises dirigées par des femmes, qui permettront aux femmes africaines de développer leurs activités, des microentreprises aux macroentreprises. L’accord établissant la ZLECAf reconnaît la nécessité de construire et d’améliorer la capacité d’exportation des fournisseurs de services formels et informels, en accordant une attention particulière aux micro, petites et moyennes entreprises dans lesquelles les femmes et les jeunes participent activement. En outre, les protocoles de la ZLECAf sur le commerce des biens, le commerce des services, l’investissement, les droits de propriété intellectuelle et la politique de concurrence fournissent des lignes directrices claires pour garantir la protection des entreprises émergentes et des industries naissantes, donnant ainsi un élan aux objectifs de l’Agenda 2063 en matière d’égalité des sexes, d’autonomisation des femmes et de développement des jeunes.

Grâce à la ZLECAf, les entreprises informelles, les micro et petites entreprises seront intégrées aux marchés continentaux, ce qui permettra de briser les barrières que ces entreprises rencontrent constamment lorsqu’elles tentent de pénétrer des marchés régionaux et étrangers plus avancés. Les femmes, qui, selon les estimations, représentent 70 % du commerce transfrontalier informel en Afrique, seront bien placées pour exploiter les destinations d’exportation régionales et utiliser les marchés régionaux comme tremplins pour se développer sur les marchés étrangers. En réduisant les droits de douane et en simplifiant les régimes commerciaux pour les petits commerçants, la ZLECAf rend plus abordable pour les commerçants informels le fait d’opérer par le biais de canaux formels, qui offrent plus de protection en s’attaquant aux vulnérabilités que rencontrent souvent les femmes dans le commerce transfrontalier, comme le harcèlement, la violence, la confiscation des biens et même l’emprisonnement. Grâce à des efforts délibérés pour intégrer les entreprises informelles dans la structure commerciale continentale plus large, les défis liés à la précision des données seront également relevés, afin de saisir et de refléter de manière adéquate les activités commerciales des femmes dans les systèmes comptables nationaux et les bases de données statistiques régionales.

« Le passage prospectif des opportunités commerciales micro à macro pour les femmes ne sera pas spontané et les avantages attendus pour les femmes doivent être tempérés par le réalisme et l’engagement à relever les défis existants auxquels les femmes sont souvent confrontées »

La ZLECAf devrait renforcer la compétitivité, promouvoir le développement industriel par la diversification et le développement de la chaîne de valeur régionale, et favoriser le développement socio-économique durable et la transformation structurelle. Les petites et moyennes entreprises bénéficieront de moyens plus faciles pour fournir des intrants aux grandes entreprises régionales, qui exportent ensuite vers les marchés étrangers. Par exemple, les femmes peuvent bénéficier d’initiatives visant à mettre en relation les travailleuses agricoles avec les marchés alimentaires d’exportation. Au niveau régional, il existe des exemples pratiques tels que le régime commercial préférentiel de l’Union douanière d’Afrique australe, dans le cadre duquel, avant d’exporter des voitures à l’étranger, les grands constructeurs automobiles d’Afrique du Sud s’approvisionnent en intrants, notamment en cuir pour les sièges au Botswana et en tissus au Lesotho, ce qui renforce le concept de valeur ajoutée et stimule la fabrication et l’industrialisation locales. Reproduit à l’échelle continentale, la ZLECAf multipliera les possibilités pour les femmes de bénéficier du commerce intra-africain.

Si l’on ajoute à cela les efforts parallèles de l’Union africaine pour accroître les compétences dans les domaines de la science et de la technologie, de l’économie bleue, des infrastructures, de l’industrie manufacturière et de la croissance élevée, l’Afrique est en bonne voie pour réaliser l’aspiration 6 de l’Agenda 2063, qui appelle à « une Afrique dont le développement est piloté par les populations, en s’appuyant sur le potentiel des Africains, en particulier des femmes et des jeunes, et en prenant soin des enfants ». En outre, l’aspiration 6 sous-tend l’autonomisation économique des femmes africaines, où les femmes sont pleinement autonomes dans tous les domaines et où les femmes auront le droit de posséder et de gérer des entreprises, contribuant ainsi de manière significative aux initiatives d’innovation et d’entrepreneuriat sur le continent.

En outre, la stratégie de l’Union africaine pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (GEWE) souligne la nécessité de l’autonomisation économique des femmes dans le cadre du pilier I, en maximisant les résultats et les opportunités économiques (résultat 1.2), où les femmes sont invitées à faire pression pour leur liberté économique, réaffirmant ainsi l’Agenda africain 2063 – « L’Afrique que nous voulons ».

Les experts du commerce et les défenseurs de l’égalité des sexes ont toutefois mis en garde contre le fait que le passage prospectif des opportunités commerciales microéconomiques aux opportunités macroéconomiques pour les femmes ne sera pas spontané et que les avantages escomptés pour les femmes doivent être tempérés par le réalisme et l’engagement à relever certains des défis auxquels les femmes sont souvent confrontées. Le « Futures Report on making the AfCFTA work for women and youth », identifie ces défis comme évoluant autour des droits de propriété limités des agricultrices, ce qui conduit à de faibles niveaux d’investissement et limite le plein potentiel de la croissance basée sur les exportations. De même, les femmes et les jeunes peuvent être limités dans leurs gains dans l’agriculture en raison des obstacles à l’accès au financement, aux ressources productives et aux autres actifs. Ceci, en plus des flux d’investissements directs étrangers (IDE) vers des opérations d’exportation à haute productivité et mieux établies pour profiter des économies d’échelle, peut élargir l’écart de revenu entre les sexes. En l’absence de politiques nationales complémentaires, l’écart salarial entre les hommes et les femmes peut être utilisé pour stimuler la compétitivité des exportations et maintenir les femmes dans des activités et des secteurs peu productifs qui peuvent également être menacés d’automatisation.

Le rapport recommande donc de promouvoir les femmes en tant que « réalisatrices » de l’avantage concurrentiel commercial, plutôt que comme « sources » de cet avantage. Ces questions pourraient être abordées et articulées dans le protocole proposé sur les femmes dans le commerce afin de garantir que les femmes africaines du continent et de la diaspora soient au centre de la ZLECAf.

« La ZLECAf est également un catalyseur pour les femmes à la suite de la Déclaration 2020 à 2030 comme nouvelle Décennie pour l’inclusion financière et économique des femmes. Les dirigeants africains se sont engagés à intensifier les actions en faveur de l’inclusion progressive des femmes dans le cadre du développement durable »

Au fur et à mesure que les négociations nationales sur la ZLECAf se poursuivent, on s’attend à ce que des questions pertinentes soient abordées pour garantir un commerce sans faille, comme les négociations sur le commerce électronique spécifiques aux aspects opérationnels du commerce électronique et l’utilisation des outils numériques, qui comprennent : la protection des données, la portabilité, la sécurité et la confidentialité ; les flux de données transfrontaliers et les dispositions relatives à la localisation des données ; les lois coordonnées sur la cybercriminalité ; et l’harmonisation des lois pour la taxation du commerce électronique transfrontalier. Bien que la ZLECAf soit un accord continental, sa mise en œuvre se fera principalement au niveau national. Par conséquent, l’accord doit être traduit et contextualisé dans les réalités nationales. Ces réalités nationales doivent tenir compte des besoins des femmes et faire en sorte que les femmes dirigent les négociations, dans le cadre de la réalisation de l’égalité et de l’inclusion des sexes.

La ZLECAf est également un catalyseur pour les femmes suite à la déclaration de la nouvelle Décennie de l’inclusion financière et économique des femmes pour les années 2020 à 2030. Dans cette déclaration, les dirigeants africains se sont engagés à intensifier les actions en faveur de l’inclusion progressive des femmes dans le développement durable aux niveaux national, régional et continental. Le potentiel exponentiel du continent ne sera pas réalisé dans le vide, mais grâce à des politiques économiques sensibles à la dimension de genre, à un environnement commercial sain et à un engagement politique axé sur l’intégration de la dimension de genre dans les stratégies nationales de la ZLECAf. L’aspect de l’inclusion financière permettra aux femmes, qui sont généralement exclues du secteur financier formel en raison de leur niveau et de la volatilité de leurs revenus, de leur localisation, de leur type d’activité ou de leur niveau d’éducation financière, de bénéficier de services financiers renforcés et d’un renforcement des capacités. Cela sera particulièrement utile pour les femmes vivant dans les zones rurales et les établissements urbains informels, afin qu’elles puissent accéder à la technologie et l’utiliser pour accroître leur productivité dans tous les secteurs industriels et bénéficier de produits financiers sur mesure, tels que l’utilisation d’applications d’argent mobile comme outil pour élargir l’accès aux services bancaires et financiers qui répondent au besoin de moyens formels et fiables pour épargner, accéder et emprunter de l’argent. Corrélativement, le Fonds de l’Union africaine pour les femmes africaines (FAW) est en train d’être converti en un Fonds fiduciaire pour les femmes africaines (TFAW) et il fera partie des solutions concrètes qui seront mises à la disposition des femmes pour réaliser la justice économique et l’inclusion financière.

Ce faisant, les efforts seront alignés sur la stratégie de l’Union africaine pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (GEWE) et sur la Charte africaine des droits de la femme en Afrique, qui préconisent l’inclusion des femmes dans le programme de développement de l’Afrique et reconnaissent que l’égalité des sexes est un droit humain fondamental et fait partie intégrante de l’intégration régionale, de la croissance économique et du développement social.

Pour consulter l’étude : https://africa.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/07/opportunities-for-women-in-the-acfta

