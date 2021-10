Président en exercice de l’Union Afrique, le Chef de l’Etat Congolais Félix Tshisekedi a présidé le 16 octobre 2021, en visioconférence, depuis ses bureaux de la Cité de l’Union africaine, un sommet sur l’état des lieux de l’intégration économique régionale africaine. A cette occasion, a révélé Alphonse Ntumba Luaba, Coordonnateur du Panel chargé d’accompagner la mandature de la RDC à la Présidence de l’Union Africaine (UA) pour l’exercice 2021-2022, a indiqué qu’il s’est agi d’un «très grand sommet qui a porté sur la coordination des activités, mais aussi, sur des programmes de l’institution panafricaine et des communautés économiques régionales». Et de souligner : « «Nous avons beaucoup insisté sur la contribution et la participation effective, dans une approche inclusive, des femmes et des jeunes dans la perspective de construction de l’intégration régionale africaine».

