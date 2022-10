Des milliers de jeunes Africains se sont réunis, à Kigali, du 13 au 15 octobre, pour le sommet YouthConnekt Africa 2022 (YCAS). La cinquième édition de cet évènement, devenu incontournable pour la jeunesse connectée africaine, a été l’occasion de rappeler l’intérêt, et l’urgence, de l’inclusion des jeunes du continent, dans le commerce, la santé, la gestion climatique et le financement, grâce aux outils numériques.

“Notre ressource la plus importante, en Afrique, est notre jeunesse, en particulier la jeunesse africaine qualifiée”. C’est par ces mots que le Premier ministre rwandais, Edouard Ngirente, a résumé la 5ème édition de YouthConnekt Africa. Une manière de rassurer les milliers de jeunes présents, venus plaider leur cause, au cours de ce rendez-vous, devenu celui de la “tech” africaine.

Lancée au Rwanda, en 2012, par le président Paul Kagamé, et déclinaison panafricaine de YouthConnekt Rwanda, YouthConnekt Africa vise à capitaliser sur la jeunesse du continent en l’associant à la transformation numérique, économique et sociale. Cela passe par l’amélioration de leurs connaissances, de leurs expériences et de leurs compétences et l’investissement dans leurs idées, innovations et initiatives. L’idée est d’exploiter le dividende démographique de l’Afrique pour contribuer à la réalisation des objectifs pour un développement durable (ODD), l’Agenda 2063 et la Charte de la jeunesse de l’Union africaine (UA).

“Connecter les jeunes à la transformation économique et sociale”

“YouthConnekt Africa est une extension de YouthConnekt Rwanda. Cette initiative a été créée par le président rwandais en 2012, pour répondre à la croissance démographique de la jeunesse rwandaise et à ses défis”, rappelle Oulie Keita, directrice exécutive de YouthConnekt Africa. “Les jeunes, comme vous le savez, représentent la majorité de la population des pays africains. Paul Kagame a donc réalisé que si nous voulions exploiter le dividende démographique, nous devions investir dans nos jeunes”.

Le sommet YouthConnekt Africa a été organisé en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud). “Le sommet consacré au Rwanda a été une telle réussite que les pays membres de l’Union Africaine ont demandé au gouvernement rwandais d’étendre cette initiative à leurs pays. Ainsi, d’un seul pays, en 2012, nous sommes maintenant présents dans vingt-cinq pays et nous sommes également déterminés à connecter davantage de pays africains. Nous voulons que tous les États du continent fassent partie de YouthConnekt d’ici 2025. Notre vision globale consiste à connecter les jeunes à la transformation économique et sociale, et nous aimerions toucher autant de jeunes que possible pour la réalisation de l’agenda 2063 de l’UA ainsi que les ODD” détaille Oulie Keita.

Le Fonds d’autonomisation YouthConnekt conçu pour augmenter le financement direct

“Le gouvernement du Rwanda reconnaît le rôle central et transformateur des jeunes dans notre reprise économique, non seulement en tant que main-d’œuvre, mais en tant que source de solutions innovantes à mesure que le monde devient plus connecté” poursuit la ministre rwandaise de la Jeunesse et de la Culture, Rosemary Mbabazi. Elle souligne, au passage, que le sommet offre une plateforme d’échanges où les jeunes peuvent rencontrer leurs pairs, partager des connaissances et favoriser de nouveaux modes de collaboration.

YouthConnekt adopte une « approche collaborative pour résoudre les problèmes de développement et rassemble un large éventail d’acteurs, y compris des chefs d’État, des décideurs politiques, des dirigeants d’entreprise, des partenaires du développement et la société civile. Il s’agit de répondre aux multiples besoins des jeunes tout en les impliquant dans le processus de construction de solutions”.

Pour soutenir la diffusion des connaissances, une collaboration entre les États membres et la coordination d’un réseau mondial pour l’écosystème africain – le YouthConnekt Africa Hub, basé à Kigali, au Rwanda-, a été mise en place en 2020. Un Fonds d’autonomisation a été conçu pour augmenter le financement direct disponible pour les entreprises dirigées par des jeunes africains ainsi que pour les initiatives nationales innovantes pour la jeunesse. Le Fonds utilisera une approche à effet de levier pour s’assurer qu’il catalyse de plus grandes quantités de capitaux de plusieurs partenaires et, ainsi, accroître l’accès des jeunes entreprises au financement.

