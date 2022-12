Yomi Onifade possède une vaste expérience dans la gestion de compagnies d’assurance internationales et locales au Nigeria à divers titres. Il succède à Adeolu Adewumi-Zer à la tête d’Allianz Nigeria.

Yomi Onifade a été nommé PDG d’Allianz Nigeria, à compter du 5 décembre 2022, sous réserve des approbations nécessaires. Il succède à Adeolu Adewumi-Zer, qui poursuivra d’autres opportunités en dehors du groupe Allianz.

Yomi possède une vaste expérience dans la gestion de compagnies d’assurance internationales et locales au Nigeria à divers titres.

Plus de 23 ans dans l’industrie des services financiers

Jusqu’à présent, sa carrière s’étend sur un peu plus de 23 ans dans l’industrie des services financiers, en particulier l’assurance et la gestion d’actifs.

Il faisait partie des équipes qui ont construit l’un des groupes de services financiers non bancaires les plus importants et à la croissance la plus rapide du Nigéria. Par conséquent, Yomi a un sens technique et de gestion reconnu qui lui permettra d’accélérer la croissance d’Allianz Nigeria.

Ces changements témoignent de l’engagement renouvelé d’Allianz et, surtout, de sa volonté de tirer le meilleur parti du potentiel du marché nigérian de l’assurance, non seulement en termes d’offres de produits de classe mondiale pour tous les citoyens de ce grand pays, mais aussi d’accélérer sa croissance.

« Le profil idéal pour concrétiser notre ambition de conduire la croissance d’Allianz dans l’une des plus grandes économies du continent »

Les équipes d’Allianz Nigeria, désormais dirigées par le nouveau PDG Yomi Onifade, permettront ainsi à l’économie nigériane de bénéficier davantage de toute l’expertise du leader mondial de l’assurance et des services financiers.

« Sa connaissance approfondie des services financiers non bancaires locaux, associée à des connaissances techniques et managériales éprouvées, fait de Yomi le profil idéal pour concrétiser notre ambition de conduire la croissance d’Allianz dans l’une des plus grandes économies du continent », a déclaré Delphine Traoré, PDG régional d’Allianz Afrique.

