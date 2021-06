Sola David-Borha a quitté son poste de directrice générale de Standard Bank pour les régions d’Afrique, pour être remplacée par Yinka Sanni.

Sola David-Borha, qui a servi la Standard Bank pendant 31 ans, et qui a été nommée directrice générale des régions d’Afrique en 2017, a été remplacée par Yinka Sanni, directeur général de Stanbic IBTC Holdings depuis 2017, la société mère de Stanbic IBTC Bank, dont Sanni a également été le directeur général entre 2012 et 2017.

Sanni apporte à son nouveau poste plus de trois décennies d’expérience dans les services financiers, couvrant la vente en gros, la vente au détail et la gestion d’actifs. Il a passé la majeure partie de sa carrière à Stanbic, une période de 26 ans au cours de laquelle il a occupé divers postes de direction tels que directeur exécutif et responsable de la banque d’entreprise et d’investissement.

Commentant le développement de la banque sous la direction de David-Borha, Sim Tshabalala, PDG du Standard Bank Group, a déclaré dans un communiqué : « Sous sa direction, le portefeuille des régions d’Afrique a connu une croissance remarquable en termes de capacité, de part de marché et de contribution aux bénéfices globaux du groupe. »

« Un dirigeant exceptionnel, authentique et expérimenté qui prendra le relais pour stimuler la croissance de l’Afrique »

David-Borha a parrainé le programme « Last Mile » de la Standard Bank, qui a permis d’élever certains employés aux postes de directeur national et de directeur régional, dont deux femmes dans les régions africaines.

« Je suis ravi de passer le relais à Yinka Sanni, un dirigeant exceptionnel, authentique et expérimenté qui prendra le relais pour stimuler la croissance de l’Afrique », a déclaré M. David-Borha, qui restera lui-même à la Standard Bank jusqu’en juin afin d’assurer une transition en douceur de la direction.

