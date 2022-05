Le Women in Tech Global Summit s’adresse aux « Game Changers et HERoes » qui créent l’avenir. La prochaine édition aura lieu les 30 et 31 mai à Paris.

Par la rédaction

Le Women in Tech Global Summit est un événement qui se déroulera du 30 au 31 mai 2022 à Paris, sous le haut patronage d’Elisabeth Moreno, ministre française en charge de l’égalité des sexes, de la diversité et de l’égalité des chances. Sous le thème « HERoes Shaping tomorrow », l’évènement célèbre les femmes du monde entier qui sont les architectes, les créatrices et les innovatrices de la société et de l’économie de demain.

« Au cours des quatre dernières décennies, l’écart entre les sexes dans le secteur de la technologie s’est en effet creusé, puisque seule une femme sur cinq travaille aujourd’hui dans ce secteur. WOMEN IN TECH entend inverser cette tendance » indique les organisateurs dans un communiqué de presse.

Objectif : 5 millions de femmes et de filles d’ici 2030 dans les métiers des STEM

WOMEN IN TECH est une organisation internationale à but non lucratif qui œuvre en faveur de la diversité et de l’inclusion dans le secteur des technologies. Basée à Paris, WOMEN IN TECH est un mouvement mondial avec des bureaux sur 6 continents et plus de 170 000 membres. WOMEN IN TECH fait partie de l’Alliance Edison (WEF), un mouvement mondial de 47 acteurs de premier plan, « champions » des secteurs public et privé, qui s’engagent à faire de l’inclusion numérique un élément fondamental de la réalisation des objectifs de développement durable, afin que chacun puisse participer à l’économie numérique à un prix abordable.

L’activité de WOMEN IN TECH se concentre sur 4 domaines principaux. Chacun d’entre eux appelle à l’action et au développement : l’éducation, les affaires, l’inclusion numérique et le lobbying.

Sa mission : agir pour renforcer les compétences et la confiance des femmes et les mettre sur la voie de la réussite. L’objectif : 5 millions de femmes et de filles d’ici 2030 dans les métiers des STEM.

300 délégués : les Makers, Shakers et Innovateurs d’une nouvelle ère, motivés par le désir de changer le statu quo



Les participants découvriront les principales tendances mondiales de demain et entreront en contact avec d’autres SHAKERS, MAKERS & INNOVATORS. L’événement rassemblera environ 300 délégués : des leaders d’opinion issus du monde des affaires, de la société civile, du gouvernement et des arts, représentant 30 pays – les Makers, Shakers et Innovateurs d’une nouvelle ère, motivés par le désir de changer le statu quo.

Un vaste programme de deux jours avec des sessions plénières inspirantes, des discussions de groupe et des rencontres avec des entreprises. Un exemple : Web3 : un changement de paradigme vers l’avenir de l’ubiquité numérique Web3, les protocoles Blockchain, les NFT et le Metaverse sont autant de sujets qui suscitent l’intérêt et l’attention des gens ordinaires dans la rue, des gouvernements, des grandes entreprises, des institutions, des startups, des influenceurs et des marques. Ce battage médiatique est-il plus important que cela ? Comment ces technologies peuvent-elles résoudre des problèmes du monde réel et qui s’y prend bien ?

Parmi les intervenants Zarifa Ghafari, militante et l’une des seules femmes maires de l’histoire afghane et la plus jeune – nommée à 26 ans; Dr. Vjosa Osmani, présidente du Kosovo; ou encore Son Altesse Sheikha Mozah Bint Marwan Al Maktoum, membre de la famille royale de Dubaï, elle a d’abord obtenu sa licence de pilote commercial puis a rejoint l’escadron de la police de Dubaï en tant que premier lieutenant pilote, devenant ainsi la première femme des EAU et de la région du Golfe, et le premier membre de la famille royale dans l’aviation.

La présidente d’honneur du sommet, Christyl Johnson, directrice adjointe des investissements dans la technologie et la recherche au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, dans le Maryland, dirigera le panel sur l’espace, où elle abordera le thème « Exploration spatiale – Opportunités d’égalité, d’autonomisation et d’innovation ».

Le sommet aura lieu au Westin Paris Vendôme et au 3 Mazarium, un espace unique à l’Institut de France.

Pour consulter le programme et en savoir plus : http://womenintech-summit.com

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe