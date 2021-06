Viva Technology, le Conseil Présidentiel pour l’Afrique, et Seedstars Africa Ventures dévoilent de nouvelles initiatives africaines et unissent leurs forces pour stimuler des investissements supplémentaires dans l’innovation africaine.

Viva Technology, le Conseil Présidentiel pour L’Afrique (CPA) et Seedstars Africa Ventures ont annoncé de nouveaux partenariats public-privé et des investissements privés pour soutenir et promouvoir l’entrepreneuriat africain et de la diaspora. « Ces annonces sont une nouvelle illustration du dynamisme de la scène entrepreneuriale africaine et de l’attrait croissant des innovations technologiques et de la croissance économique de l’Afrique », indiquent-ils dans un communiqué.

« Nous devons encourager davantage le développement de l’entrepreneuriat en Afrique, qui est l’une des clés pour préparer l’avenir de la jeunesse du continent »

Dans un appel conjoint, Vivatech, le coordinateur du CPA Wilfrid Lauriano Do Rego et Seedstars Africa Ventures ont également appelé les grandes entreprises et les investisseurs institutionnels à profiter de cet élan et à joindre leurs efforts pour soutenir les économies africaines en croissance grâce à de nouveaux modèles de financement.

Des annonces qui font directement écho au New Deal pour l’Afrique signé le 31 mai par les principaux chefs d’État africains et mondiaux, qui a déclaré que l’esprit d’entreprise était le principal atout de l’Afrique et a appelé à ce que » les entrepreneurs africains [aient] accès au financement en ciblant les phases les plus cruciales de leurs projets, notamment le démarrage « , a déclaré Charles Michel, président du Conseil européen.

« Nous devons encourager davantage le développement de l’entrepreneuriat en Afrique, qui est l’une des clés pour préparer l’avenir de la jeunesse du continent. C’est pourquoi nous soutenons l’écosystème avec le Pass Afrique, proposé par le CPA et ses partenaires, souligne Franck Riester, ministre délégué au Commerce extérieur et à l’Attractivité économique.

Ce nouveau partenariat avec Seedstars Africa Ventures est une étape importante pour faciliter l’accès au financement en capital des entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain. Et par son engagement sur le continent, Vivatech contribue à accélérer l’investissement dans l’innovation africaine, au service de la croissance. »

Alors que la cérémonie des AfricaTech Awards est prévue lors de l’édition 2022 de VivaTechnology à Paris et en ligne, cette initiative panafricaine braque les projecteurs sur les startups et les fondateurs ayant le plus fort impact positif pour les citoyens et les sociétés africaines.

Objectif : identifier et faire émerger les solutions de startups les plus prometteuses

L’objectif : identifier et faire émerger les solutions de startups les plus prometteuses contribuant de manière significative à la croissance africaine à travers des secteurs clés : Agriculture, santé, finance, énergie, commerce de détail, éducation.

Les AfricaTech Awards sont plus qu’un prix, c’est un appel à l’action – un programme à 360° qui se déroule tout au long de l’année dans la perspective de la prochaine édition de Viva Technology. Les prix sont assortis d’une récompense en argent, d’occasions de prendre la parole, d’une visibilité dans les médias et auprès des entreprises et des sociétés de capital-risque, d’occasions d’affaires et de mentorat pendant l’année. Viva Technology est très fière d’accueillir la Société financière internationale (SFI), comme l’un de ses partenaires fondateurs. En outre, la websérie Entrepreneur des Prix AfricaTech sera lancée pour inspirer et créer plus d’opportunités. Les partenaires des Prix AfricaTech seront annoncés au quatrième trimestre, y compris une organisation internationale de premier plan, des partenaires médiatiques mondiaux, des entreprises et des sociétés de capital-risque.

« Plus de 80 % des startups africaines font état de difficultés d’accès au financement »

« Les innovateurs africains changent leur pays une start-up à la fois et développent des solutions locales, de la fintech à l’edtech ou à la healthtech. Pourtant, plus de 80 % des startups africaines font état de difficultés d’accès au financement, déplore Makhtar Diop, directeur général de l’IFC. Pour aider à combler ce déficit de financement, je suis ravi de rejoindre VivaTech aujourd’hui pour annoncer la collaboration de l’IFC aux nouveaux Africa Tech Awards qui identifieront et encourageront les entrepreneurs technologiques les plus prometteurs et les plus innovants d’Afrique afin qu’ils puissent recevoir un soutien financier, des opportunités de mentorat et des contacts avec des investisseurs clés. »

Pass Africa est un parcours unique et prioritaire créé au sein de Bpifrance pour accélérer les entrepreneurs opérant entre la France et les pays africains, en termes d’investissement, de financement, d’assurance, de garantie et de soutien à l’innovation. C’est aussi une communauté mobilisée et connectée, qui offre des opportunités de réseau, de communication et de partenariat.

Dans le cadre des annonces d’aujourd’hui, le CPA a dévoilé des partenariats majeurs avec ses homologues ivoiriens et sénégalais pour associer le label Pass Africa à des programmes destinés aux entrepreneurs de la diaspora dans ces pays. Ces accords visent à créer des synergies et à permettre aux lauréats de Pass Africa de mener plus facilement des activités dans les pays partenaires.

D’autres partenariats sont en cours de discussion. Enfin, Seedstars Africa Ventures et Pass Africa s’associeront pour faciliter l’accès au capital des startups de la diaspora et leur fournir un soutien sur le marché africain et des réseaux internationaux.

« Pass Africa n’est pas seulement un programme de soutien aux startups, c’est une priorité »

« Pass Africa n’est pas seulement un programme de soutien aux startups, c’est une priorité » observe Wilfrid Lauriano Do Rego, coordinateur du CPA. C’est la reconnaissance de la priorité que nous souhaitons donner à la diaspora africaine en France, un puissant catalyseur d’innovation et de croissance économique, tant en France qu’en Afrique. Nous voulons que Pass Africa soit une nouvelle réponse aux défis de l’entrepreneuriat de la diaspora. Et nous voulons porter les success stories de ces entrepreneurs au plus haut niveau. »

Maxime Bouan, associé directeur de Seedstars Africa Ventures : « Alors que nous cherchons à élargir constamment nos partenariats avec les acteurs institutionnels internationaux et régionaux, l’aval de Pass Africa contribuera directement à faciliter l’accès au marché et la croissance des revenus de ces entrepreneurs. »

Afin de combler le déficit d’investissement en Afrique, Seedstars Africa Ventures s’associe à LBO France dans le cadre de la nouvelle stratégie africaine de la société de capital-investissement française, qui totalise 6,3 milliards d’euros d’engagements. En coopération avec Seedstars, un accélérateur mondial de marchés émergents actif dans 25 pays africains, le fonds se concentre sur le financement d’entreprises innovantes opérant en Afrique subsaharienne dans des tours d’amorçage et de série A.

» L’Afrique est devenue la nouvelle frontière de LBO France avec Venture comme l’une des stratégies que nous mettons en œuvre sur le continent. L’innovation y est dynamique, l’humeur est incroyablement positive et la démographie et l’économie sont des moteurs puissants. Le partenariat avec Seesdstars est une formidable occasion de s’attaquer à ce nouveau marché », commente Robert Daussun, Directeur Général de LBO France.

Le fonds clôture son troisième investissement, élargissant son champ d’action de l’éducation et de la connectivité à l’agriculture. Il s’appuie sur une présence dans toute la région pour investir dans des entreprises en phase de démarrage dans tous les secteurs, au-delà des principaux pôles technologiques de la région. En investissant jusqu’à 2 millions de dollars et avec une capacité de réinvestissement, le fonds agit comme le chaînon manquant entre les accélérateurs et les fonds de stade ultérieur.

« L’arrivée de LBO France est une étape importante pour l’entrepreneuriat africain car elle montre l’attractivité du segment du capital-risque et le confort croissant des investisseurs internationaux à investir dans l’innovation africaine à un stade précoce » indique Maxime Bouan, Managing Partner. Financé par des capitaux institutionnels privés, le fonds est rejoint par des institutions publiques et des entreprises. « L’engagement de LBO France est un signal fort pour le marché, incitant les entreprises et autres investisseurs institutionnels à s’associer et à profiter pleinement de l’opportunité de croissance africaine », conclue Tamim El Zein, Managing Partner.

Ce message est également disponible en : Anglais