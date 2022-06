VivaTech, le plus grand événement européen dédié aux startups et à la technologie revient, pour sa 6ème édition, du 15 au 18 juin 2022 à Paris et en ligne dans le monde entier.

Ce faisant, VivaTech confirme le succès de son format hybride initié en 2021 en renouvelant et enrichissant ce dispositif l’an prochain. Pour sa 5ème édition en juin dernier, VivaTech a rassemblé plus de 140 000 visiteurs, dont 26 000 en physique et touché plus de 119 millions de personnes dans 149 pays, générant ainsi 1,7 milliard de vues, grâce à un parcours riche de plus de 500 innovations exceptionnelles, 1400 exposants dont 60% en physique ainsi que 400 speakers du monde entier dont Tim Cook (Apple), Eric S. Yuan (Zoom) ou Mark Zuckerberg (Facebook).

« Dans un monde en reconstruction, notre mission de placer l’innovation au service des grands enjeux sociétaux, environnementaux, économiques et humains nous apparaît plus essentielle que jamais »





“Après une édition 2021 exceptionnelle à tous points de vue, nous enrichissons encore les expériences de nos visiteurs et partenaires aussi bien en présentiel qu’en digital. Reconnecter et réunir les meilleurs acteurs de l’innovation du monde entier reste notre priorité tout en jouant pleinement notre rôle de catalyseur de transformation numérique et de croissance des startups. Dans un monde en reconstruction, notre mission de placer l’innovation au service des grands enjeux sociétaux, environnementaux, économiques et humains nous apparaît plus essentielle que jamais. ” précisent Julie Ranty, Directrice Générale de VivaTech, Maurice Lévy et Pierre Louette, co-présidents.

Et comme pour chaque édition, l’Afrique sera aux RDV. Les délégations pays, les startuppeurs originaires de tout le continent surtout.

L’impact que les nouvelles solutions technologiques peuvent avoir en Afrique est significatif, et la scène des startups technologiques du continent continue de se développer. L’esprit d’entreprise a été un moteur de la croissance sociale et économique, ainsi qu’un outil puissant pour stimuler l’innovation – les startups tech bouleversent tous les secteurs, introduisant des solutions innovantes qui peuvent aider à relever des défis clés dans des domaines comme le changement climatique, la sécurité alimentaire, l’inclusion financière et l’accès aux produits et services essentiels pour les populations mal desservies.

Pourtant, les startups africaines ont encore du mal à se développer en raison, entre autres, du manque de financement. Selon les rapports de Briter Bridges, les investissements dans les startups technologiques africaines ont atteint 4,9 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation considérable par rapport aux 2,4 milliards de dollars investis en 2020. Bien que les investissements aillent dans la bonne direction, cela reste une fraction par rapport au financement que les startups ont reçu dans d’autres parties du monde.

« L’initiative vise à aider à créer de nouvelles opportunités de marché pour les startups émergentes ayant un grand potentiel d’impact en Afrique, en catalysant le soutien et en inspirant l’action des investisseurs, des décideurs politiques, des entrepreneurs et des institutions de premier plan dans l’espace tech »

Pour aider à soutenir la croissance des startups proposant des solutions ayant un impact en Afrique, VivaTech s’est associé à la Société financière internationale (SFI) pour lancer la première édition des AfricaTech Awards, qui aura lieu à VivaTech. L’initiative vise à aider à créer de nouvelles opportunités de marché pour les startups émergentes ayant un grand potentiel d’impact en Afrique, en catalysant le soutien et en inspirant l’action des investisseurs, des décideurs politiques, des collègues entrepreneurs et des institutions de premier plan dans l’espace tech. Il y a trois catégories de prix – Climate Tech, sponsorisé par New Energy Nexus ; Health Tech, sponsorisé par Orange ; et FinTech, sponsorisé par Cassava Technologies.

Cette première édition a reçu plus de 300 candidatures de jeunes entreprises technologiques innovantes. La mission de chaque startup doit concerner l’une des trois catégories de prix. Leurs solutions vont de la télémédecine aux plateformes de microcrédit en passant par les pavés de panneaux solaires et bien d’autres choses encore.

Le 2 mai, VivaTech, en collaboration avec l’IFC, a annoncé la longue liste des 45 meilleures startups – 15 pour chaque catégorie – pour les 2022 AfricaTech Awards. Notre partenaire de connaissance, Deloitte Africa, les a soutenus dans la sélection des startups sur la base de critères spécifiques, notamment leur impact potentiel sur la société/l’environnement, le niveau d’innovation et l’évolutivité de leurs solutions et de leurs modèles commerciaux, ainsi que l’expérience et la diversité de leurs équipes. Le Nigéria, l’Égypte, le Kenya, la République démocratique du Congo, l’Afrique du Sud et le Maroc ont eu le plus grand nombre de startups sélectionnées dans le top 45, et le montant moyen des fonds levés pour chaque entreprise de la longue liste était de 1,14 million de dollars.

La prochaine étape consistera pour un jury d’experts du secteur à réduire la liste à neuf finalistes – trois dans chaque catégorie. Les neuf finalistes seront invités à VivaTech en juin, où ils auront l’occasion de présenter leurs innovations et de présenter leurs idées devant un public mondial composé, entre autres, d’investisseurs de premier plan, de leaders de l’industrie technologique et de médias.

« L’Afrique regorge de solutions technologiques innovantes qui peuvent aider à lutter contre le changement climatique, à promouvoir la sécurité alimentaire et à développer l’inclusion financière »

« L’Afrique regorge de solutions technologiques innovantes qui peuvent aider à lutter contre le changement climatique, à promouvoir la sécurité alimentaire et à développer l’inclusion financière », a déclaré Makhtar Diop, directeur général de l’IFC. « Pourtant, plus de 80 % des startups africaines déclarent avoir des difficultés à accéder à des financements. Des initiatives comme les AfricaTech Awards, qui réunissent des entrepreneurs, des gouvernements et des investisseurs, sont essentielles pour attirer les ressources et le soutien dont les startups technologiques ont besoin pour faire évoluer leurs innovations sur le continent et au-delà. »

Grâce à des initiatives panafricaines comme celle-ci, Vivatech souhaite mettre en lumière et soutenir les nombreux entrepreneurs qui font la différence dans leurs communautés et au-delà. Leurs innovations technologiques ont le potentiel de répondre à des défis mondiaux urgents, et ensemble, « nous pouvons les aider à se développer là où ils sont le plus nécessaires ».

