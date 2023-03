Vanessa Nakate, Ougandaise de 25 ans, fait partie d’une poignée de jeunes militants qui exhortant les dirigeants mondiaux à « se réveiller » et à reconnaître le changement climatique comme une crise, en le liant à la pauvreté, à la faim, aux maladies, aux conflits et à la violence à l’égard des femmes et des filles.

Par DBM

Elle est titulaire d’une licence en administration des affaires de l’école de commerce de l’université de Makerere. Elle a commencé son voyage en tant qu’activiste climatique en 2018.

L’Ouganda, pays luxuriant et enclavé d’Afrique de l’Est souvent appelé « la Perle de l’Afrique », est confronté depuis un certain temps à des conditions météorologiques défavorables, avec des sécheresses prolongées dans le nord, des glissements de terrain dans l’est et des inondations de plus en plus dévastatrices. Selon la Banque mondiale, les effets du changement climatique nuisent aujourd’hui au développement durable du pays et à ses efforts pour mettre fin à la pauvreté.

Si vous vous rendez à deux ou trois heures de Kampala dans une communauté rurale, vous comprendrez que les gens ont du mal à trouver de l’eau et que leurs récoltes se dessèchent à cause de la sécheresse extrême », explique Vanessa, qui a rejoint le mouvement « Fridays for Future » en Ouganda et a fondé l’initiative « Rise Up » pour amplifier les voix des activistes à travers l’Afrique. « Le continent africain est bien sûr en première ligne de la crise climatique. Mais il ne fait pas la une des journaux du monde entier », déclare Vanessa.

» Le changement climatique, c’est plus que des statistiques, c’est plus que des points de données. Il ne s’agit pas seulement d’objectifs d’émissions nettes nulles. Il s’agit des gens !

L’Afrique ne produit qu’une infime partie des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pourtant, le changement climatique menace d’exposer jusqu’à 118 millions d’Africains parmi les plus pauvres à des sécheresses, des inondations et des chaleurs extrêmes d’ici à 2030. « Le changement climatique, c’est plus que des statistiques, c’est plus que des points de données. Il ne s’agit pas seulement d’objectifs nets de zéro. Il s’agit des gens, des gens qui sont touchés en ce moment même », explique le jeune homme de 25 ans.

En décembre 2019, Nakate a fait partie d’une poignée de jeunes militants qui se sont exprimés lors de la COP25 en Espagne. En octobre 2020, elle a prononcé un discours lors de la conférence internationale Desmond Tutu sur la paix, exhortant les dirigeants mondiaux à « se réveiller » et à reconnaître le changement climatique comme une crise, en le liant à la pauvreté, à la faim, aux maladies, aux conflits et à la violence à l’égard des femmes et des filles.

Vanessa Nakate a été désignée par les Nations unies comme jeune leader pour les objectifs de développement durable

Elle a lancé le projet Vash Green Schools, qui vise à faire passer les écoles ougandaises à l’énergie solaire et à y installer des fourneaux écologiques. À ce jour, le projet a permis d’installer des fourneaux dans 33 écoles, ce qui a eu un impact sur environ 11 000 enfants. Vanessa Nakate a été désignée par les Nations unies comme jeune leader pour les objectifs de développement durable. Elle a été citée parmi les jeunes Africains les plus influents en 2020 par Youth Lead. Vanessa Nakate a reçu le prix Haub Law Environmental 2021 en reconnaissance de sa diplomatie citoyenne, qui lui a permis de faire entendre la voix de sa génération dans les campagnes environnementales mondiales, et de son activisme climatique inspirant en Ouganda et au-delà.

