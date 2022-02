Lors du sommet Union européenne – Union africaine qui s’est tenu à Bruxelles, le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé les six premiers pays qui recevront la technologie nécessaire à la production de vaccins à ARNm sur le continent africain. L’Afrique du Sud, l’Égypte, le Kenya, le Nigéria, le Sénégal et la Tunisie ont posé leur candidature et ont été sélectionnés comme bénéficiaires.

Le centre mondial de transfert de technologie ARNm a été créé en 2021 pour aider les fabricants des pays à revenu faible et intermédiaire à produire leurs propres vaccins, en veillant à ce qu’ils disposent de toutes les procédures opérationnelles et du savoir-faire nécessaires pour fabriquer des vaccins ARNm à l’échelle et conformément aux normes internationales.

