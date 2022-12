Le Forum des affaires États-Unis-Afrique a vu le lancement de la salle des marchés virtuelle Prosper Africa (VDR) de l’USAID, une plateforme en ligne d’opérations d’investissement qui permet aux entreprises, aux investisseurs et aux homologues de s’engager dans des opportunités d’investissement conservées entre les États-Unis et l’Afrique.

Par la rédaction

Lancé en tant que projet pilote en juin 2021 par le secrétariat de Prosper Africa, avec ses partenaires de mise en œuvre CrossBoundary et Asoko Insight, le VDR est devenu un élément clé de l’ambition du gouvernement américain d’étendre et d’accélérer le commerce et les investissements bilatéraux entre les nations africaines et les États-Unis.

Cette installation est une réponse directe aux entreprises américaines qui, bien qu’elles soient prêtes à développer le commerce et les investissements, constatent qu’elles ne connaissent pas assez bien l’Afrique pour faire des affaires en toute confiance ou qu’elles ne sont pas suffisamment positionnées pour générer des informations sur le marché et des opportunités d’investissement exploitables. Le VDR de Prosper Africa s’attaque à ce défi en fournissant une plateforme pour optimiser la découverte d’opportunités d’investissement en Afrique et l’accès à une gamme complète de services du gouvernement américain pour faciliter la conclusion de marchés.

Depuis sa mise en ligne, le VDR a accueilli quelque 70 opportunités d’investissement de toute l’Afrique, représentant un large éventail de secteurs et d’industries. Près de 1 000 investisseurs se sont inscrits pour utiliser le VDR afin d’entrer en contact avec des partenaires africains, et plus de 100 ont saisi des opportunités dans la salle des marchés virtuelle.

Compte tenu de l’impact qu’il a eu pour combler le fossé entre les contreparties américaines et africaines, Asoko Insight est maintenant chargé d’améliorer le VDR afin de fournir davantage de ressources à sa base croissante d’utilisateurs.

« Nous entendons souvent les investisseurs américains nous dire qu’ils s’intéressent à l’Afrique, mais qu’ils ont du mal à approcher un marché aussi vaste et diversifié, et qu’ils n’ont pas de visibilité sur les opportunités d’investissement, a déclaré Jake Cusack, associé directeur de CrossBoundary. Le VDR permet de surmonter cet obstacle en présentant un large éventail d’opérations aux investisseurs potentiels. Le VDR 2.0 améliore l’expérience de l’utilisateur et offre des fonctions et des capacités intéressantes. »

Stimuler le développement par l’investissement et le partenariat du secteur privé

En exploitant la puissance des secteurs privés américains et africains, Prosper Africa fait progresser la prospérité et la sécurité mutuelles des deux régions, alimentant la croissance économique et la création d’emplois. Le VDR facilite les transactions et réduit leur risque, démontrant la proposition de valeur supérieure des marchés transparents et de l’entreprise privée pour stimuler la croissance, conformément à l’objectif de Prosper Africa de stimuler le développement par l’investissement et le partenariat du secteur privé.

Prosper Africa est l’initiative du gouvernement américain visant à accroître le commerce et les investissements entre les nations africaines et les États-Unis. Tirant parti des services et des ressources de 17 agences du gouvernement américain, cette initiative aide les entreprises et les investisseurs africains et américains à identifier des partenaires, à saisir des opportunités et à conclure des affaires.

