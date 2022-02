La Commission de l’Union africaine (CUA) bénéficiera bientôt d’une subvention de 11,48 millions de dollars du Fonds africain de développement pour renforcer sa gouvernance et lui apporter un soutien institutionnel.

La subvention contribuera au projet de renforcement des capacités institutionnelles de l’Union africaine, un programme conçu pour améliorer la capacité de la CUA à mener l’Agenda 2063. L’Agenda 2063 est la vision de l’Union africaine pour « une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale ». Il comprend des programmes visant à stimuler la croissance économique et le développement de l’Afrique et à conduire à la transformation rapide du continent.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe