Le Forum d’investissement OCI -Sénégal tenu les 16 et 17 juin 2022 s’est conclu sur la naissance d’une plateforme dédiée à faciliter l’investissement au profit du secteur privé africain.

A l’instigation de la Société Islamique pour le Développement du secteur privé (SID), organe spécialisé de la Banque Islamique de Développent (BID), les institutions financières ont décidé de mettre en place un cadre d’échange d’information afin de faciliter l’accès des entreprises au financement.

Les institutions qui ont scellé ce cadre de concertation comprennent la SID, Afreximbank, la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) le Fonds de Solidarité Africain (FSA), le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) et la BADEA auxquels s’ajoute le Club des Investisseurs du Sénégal (CIS)

.Le «Pacte de Dakar », ouvert à toutes les institutions de développement

L’initiative prise le 17 juin sera scellée prochainement par un workshop permettant de mieux appréhender les attentes du secteur privé sénégalais et africain en général et, côté investisseurs, de réduire l’asymétrie de l’information. Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC), organisateur de la 17e édition de la Foire de l’OCI et du Forum de l’Investissement OCI-Senegal en partenariat avec le Centre International du Commerce Extérieur (CICES) du Sénégal, assurera le secrétariat et le suivi du pacte de Dakar.

Le «Pacte de Dakar » qui est ouvert à toutes les institutions de développement comme l’ont rappelé Latifa Elbouabdellaoui, directrice du CIDC et Hamza Boukili, directeur des partenariats à la SID et Ismaila Kamara, Senior Credit Officer à Afreximbank, aboutira à terme à la mise en place d’un mécanisme d’échange d’informations, de financement des études de projet et de structuration des entreprises, notamment des PME confrontés à la difficulté de présenter des états financiers fiables dans leur quête de financement.



Source : financialafrik

