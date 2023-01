Un nouveau rapport du Forum économique mondial, du secrétariat de la ZLECAf et des partenaires du Forum fournit des outils et des stratégies pour tirer parti des opportunités de la nouvelle zone commerciale. Quatre secteurs – l’industrie automobile, l’agriculture et l’agro-industrie, les produits pharmaceutiques, le transport et la logistique – ont été analysés dans le rapport, car ils devraient accélérer leur production et leurs volumes commerciaux dans le cadre de la ZLECAf.

Par Landry Signé et Chido Munyati*

À une époque de multiples défis mondiaux qui se chevauchent – du changement climatique aux chocs énergétiques en passant par la hausse de l’inflation et la crise du coût de la vie – la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) est prometteuse non seulement pour la région mais pour le monde.

La ZLECAf, créée en 2018, créera la plus grande zone de libre-échange au monde, apportant un changement transformateur et d’énormes opportunités aux économies et aux environnements commerciaux africains. Son adoption et sa mise en œuvre accéléreront le commerce intra-africain et développeront les chaînes de valeur régionales et locales, créant une nouvelle dynamique commerciale qui offrira aux investisseurs un accès à une population de 1,7 milliard de personnes avec des dépenses combinées des entreprises et des consommateurs atteignant 6,7 milliards de dollars d’ ici 2030 .

Secteurs à fort potentiel

Les entreprises mondiales ont un rôle important à jouer dans l’accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf, selon un nouveau rapport du Forum économique mondial, en collaboration avec le secrétariat de la ZLECAf et les partenaires du Forum. Le rapport décrit les secteurs à fort potentiel, les initiatives de soutien aux entreprises et à l’investissement, les outils opérationnels pour faciliter la ZLECAf et des exemples illustratifs d’entreprises prospères en Afrique pour guider les entreprises à réussir leur entrée et leur expansion dans ce domaine.

Le secrétariat de la ZLECAf a sélectionné quatre secteurs clés qui représentent des opportunités à fort potentiel pour les entreprises qui cherchent à investir en Afrique : l’industrie automobile, l’agriculture et l’agro-industrie, les produits pharmaceutiques, le transport et la logistique. Ces quatre secteurs devraient connaître une accélération rapide de la production et des volumes d’échanges dans le cadre de la ZLECAf, étant donné qu’ils ont un fort potentiel pour répondre à la demande locale avec une production locale. Jusqu’à présent, la demande locale pour ces biens et services est actuellement satisfaite par des importations à coût relativement élevé, malgré les capacités de production croissantes et à moindre coût de la région.

Alors que la ZLECAf offre des opportunités commerciales dans chacun de ces quatre secteurs, les entreprises devront également comprendre comment l’évolution de l’environnement dans le cadre de l’accord commercial affectera leurs stratégies de réussite dans la région. Le Forum économique mondial travaille activement à la mise en œuvre d’outils de commerce et d’investissement alignés sur le processus de négociation de la ZLECAf en identifiant les domaines dans lesquels la collaboration public-privé peut aider à réduire les obstacles et à faciliter les investissements des entreprises internationales.

Par exemple, la collaboration public-privé centrée sur la mise en œuvre des dispositions de facilitation des échanges de la ZLECAf peut faciliter le commerce des marchandises, les initiatives sur le terrain peuvent traiter des cadres réglementaires d’investissement fragmentés et le rassemblement de groupes engagés dans la technologie 4IR, les paiements numériques et les échanges d’informations peut soutenir le commerce numérique. Pour améliorer les résultats sociétaux du commerce, l’initiative de commerce inclusif du Forum met au jour les meilleures pratiques qui peuvent être partagées avec les négociateurs et les entreprises de la ZLECAf. Et un inventaire de 25 technologies climatiques clés et des études spécifiques à chaque pays aident à identifier les opportunités commerciales pour s’aligner sur les objectifs de l’économie circulaire.

Conseils pour réussir

Les entreprises peuvent également se tourner vers cinq nouveaux outils opérationnels pour s’adapter à l’évolution de la dynamique dans le cadre de l’accord commercial.

L’initiative de commerce guidé de la ZLECAf a facilité le démarrage du commerce dans huit pays pour 96 produits, en fournissant un soutien et des conseils sur le dédouanement et en recueillant des informations sur la manière de rendre le processus plus efficace pour le secteur privé.

Le système panafricain de paiement et de règlement permet aux utilisateurs d’effectuer des paiements quasi instantanés dans leur devise locale sans avoir à convertir dans une devise étrangère ou à utiliser une institution tierce.

Le Fonds de la facilité d’ajustement de la ZLECAf est une combinaison d’un fonds de base, d’un fonds général et d’un fonds de crédit, qui aide les gouvernements et le secteur privé à faire face aux perturbations à court terme par le biais de financements, d’assistance technique, de subventions et de financements compensatoires.

La stratégie d’engagement privé de la ZLECAf aide les entreprises à mieux comprendre la stratégie continentale globale ainsi que les initiatives spécifiques et les recommandations politiques dans les secteurs émergents auxquels la ZLECAf accorde la priorité.

Et le manuel des règles d’origine et le livre des tarifs électroniques établissent les lignes directrices pour les règles et les procédures de détermination du statut d’origine des marchandises et rendent les informations sur les taux de droits facilement consultables et comparables.

En outre, l’analyse de l’expérience sur le terrain d’entreprises telles que Agility, AFC, Coca-Cola, DP World, Menzies, Novartis, OCP, UBA, Volkswagen et Yara, a révélé trois stratégies principales qui ont conduit au succès en Afrique. et peut fournir des enseignements inestimables aux entreprises qui envisagent de saisir les opportunités ouvertes par l’accord commercial.

La première stratégie consiste à former des partenariats locaux avec les gouvernements, les institutions locales, les universités et autres pour créer des pôles régionaux et héberger la R&D dans les universités locales. La deuxième stratégie consiste à tirer parti des accélérateurs commerciaux clés tels que l’investissement dans les infrastructures et la logistique locales, avec des opportunités allant du stockage des aliments au partenariat avec des organisations locales pour déplacer diverses parties de la chaîne de valeur sur le continent. La troisième stratégie consiste à former des écosystèmes intégrés en développant des chaînes de valeur de bout en bout autour des ressources locales, ce qui réduit les risques des projets et crée un environnement où l’infrastructure partagée peut soutenir plusieurs projets dans différents secteurs.

Le secteur privé mondial doit être préparé aux changements de dynamique commerciale à venir sur le continent pour saisir les opportunités qu’offre la ZLECAf, réussir en affaires tout en aidant à inaugurer une nouvelle ère de développement économique.

*Landry Signé est chercheur principal, Programme d’économie mondiale et de développement , Brookings Institution

Chido Munyati est Responsable de l’agenda régional, Afrique , Forum économique mondial

