Un « éconothon » de 24 heures pour partager les connaissances et les priorités du Groupe de la Banque mondiale

Le Groupe de la Banque mondiale organise les 24 et 25 juillet prochains un éconothon. Un quoi ? Un marathon de l’économie du développement si vous préférez, soit la diffusion en direct et en ligne pendant 24 heures de discussions d’experts aux quatre coins du monde.

L’idée peut paraître folle, mais elle est en réalité on ne peut plus sensée.

Dans un monde confronté à des défis immenses, le Groupe de la Banque mondiale est l’une des principales sources de financement, mais aussi de connaissance pour les pays en développement. Quoi donc de plus naturel que de vouloir partager cette expertise avec le plus grand nombre, s’adresser à un public mondial et susciter le débat autour d’enjeux importants : comment stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté et aider du mieux possible les populations des pays en développement ? C’est tout l’intérêt de cet événement exceptionnel : tâcher de répondre à des questions cruciales en faisant le tour du monde et deux fois le tour du cadran. Chaque département régional de la Banque se penchera sur les priorités de sa région, en mettant en valeur l’expertise et l’expérience locales.

Tout au long de ces 24 heures, nous solliciterons vos réactions. Faites-nous part de vos questions et de votre avis sur nos activités. Pour suivre l’événement en ligne :

Rendez-vous sur Banque mondiale Live (a) pour assister virtuellement et en direct aux discussions, envoyer vos questions avant l’événement et participer à la conversation.

(a) pour assister virtuellement et en direct aux discussions, envoyer vos questions avant l’événement et participer à la conversation. Suivez les discussions sur Twitter avec le hashtag #Econothon.



C’est le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass, qui donnera le coup d’envoi de la manifestation le 24 juillet à midi, en s’attaquant au sujet de la dette et en se penchant sur la manière dont l’institution soutient la croissance dans les pays en développement. Kristalina Georgieva, directrice générale de la Banque mondiale, animera une discussion sur l’économie de la résilience climatique, et l’économiste en chef Pinelopi Goldberg (a) traitera de la problématique des modèles de développement. Une cinquantaine d’économistes de la Banque vont se succéder en ligne pour aborder une grande variété de thématiques, des obstacles qui empêchent les femmes de s’insérer sur le marché du travail à l’ampleur de la dette mondiale, en passant par la rentabilité à long terme des investissements dans le capital humain.

Image

Toutes ces interventions auront lieu en direct, avec, pour un certain nombre d’entre elles, une interprétation simultanée en arabe, français et espagnol. Le programme intégral des discussions sera bientôt disponible ici. Vingt-quatre heures de direct autour du globe : le défi logistique est de taille ! Pour le relever, nous réquisitionnons des volontaires parmi nos collaborateurs dans le monde entier et mobilisons des intervenants dans l’ensemble de nos départements. C’est une initiative absolument sans précédent : souhaitez-nous bonne chance !