Tunisie Sousse, capitale du vivre-ensemble

Du 28 avril au 5 mai, la Ville de Sousse sera la capitale du Vivre ensemble et du Patrimoine de la Tunisie. Une invitation à la découverte de la Tunisie, de son patrimoine et de son multiculturalisme.

« En honorant ses concitoyens notamment de confession juive, en inaugurant une place Virgile, symbole du patrimoine antique que recèle le pays, vous découvriez la Tunisie telle qu’on l’aime : terre de liberté, de dialogue et d’histoire ». C’est ainsi que le Syndicat d’initiative et la Mairie de Sousse, ainsi qu’un collectif de citoyens Franco-Tunisiens invitent les citoyens des deux rives à Sousse. Cette ville de la côte tunisienne, proclamée capitale du Vivre ensemble et du Patrimoine de la Tunisie, sera l’hôtel, du 28 avril au 5 mai, d’un voyage à la découverte de la Tunisie, de son patrimoine et de son multiculturalisme.

Attribution de nom de rues de la ville de Sousse à des Tunisiens de confession juive en hommage à leurs actions

En présence de personnalités français et tunisiens, parmi lesquels des familles juives de la région, participeront à un programme multiculturel. Lequel a démarré le 30 avril avec la cérémonie l’attribution de leur nom à des rues de la ville de Sousse, à des Tunisiens de confession juive en hommage à leurs actions. Parmi ces derniers, Docteur David Uzan (1899-1985), la Sage-femme Yvonne Bessis (1918-2011), l’avocat Claude Sitbon,et Ichoua Ghouila-Houri (qui a notamment légué à Sousse le parc Charles Nicolle, l’actuel jardin Boujaafar). Des personnalités tunisiennes également dont Dr Hamadi Farhat (1928-2006), Dr Slaheddine el Gharbi (1932-2009), la doyenne des pharmaciennes Aziza Ben Cherifa Ep Ouachi (1933) Présidente de l’ordre des pharmaciens, l’homme de Culture Tayeb Kacem (1924-1997), le cinéaste Ahmed Bahaa-Eddine Attia (1945-2007), le directeur du festival FIFEJ Moncef Ben Ameur (1936-2013), sans oublier Henry Dunant, Fondateur de la Croix-Rouge et premier récipiendaire du prix Nobel de la Paix, décoré par Sadok Bey du « Nichan al Iftikhar » en 1860.

Inauguration d’une Place Virgile où a été découverte en 1896 une mosaïque représentant le poète romain

La semaine se poursuit avec, le 2 mai, l’inauguration à Sousse d’une Place Virgile où a été découverte en 1896 une mosaïque représentant le poète romain Virgile intitulée « Virgile et les deux muses », dans une villa romaine qui jouxte la bibliothèque régionale, à proximité du musée, en présence notamment des Ministres de la Culture et du Tourisme, des Ambassadeurs des pays latins en Tunisie et de personnalités tunisiennes et étrangères.

Elle sera suivie d’une conférence au musée de Sousse sur le thème « Mémoires de Sousse Plurielle » avec notamment : Hassine Fantar, historien, archéologue et universitaire tunisien spécialiste de la civilisation punique, Claire Rubinstein, Docteur en Histoire, écrivain, Kamel Jerfel Doyen de la faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse et Ghazi Ghérairi Ambassadeur de Tunisie auprès de l’UNESCO.