Digital’Act, le programme de la plateforme de Digital2Value vise à lancer près de 10 000 entreprises tunisiennes dans la transformation numérique. Il prévoit ensuite d’accompagner 10 entreprises sélectionnées, pour un soutien personnalisé.

Par M.A.

Plus une entreprise affiche une maturité digitale importante, mieux celle-ci est armée pour s’adapter aux perturbations numériques y compris à l’international. C’est pourquoi la startup Digital2Value, “D2V”, qui connecte un écosystème complet de consultants, organismes de développement et de solutions numériques pour servir les PME dans leur parcours de transformation digitale, lance avec le soutien financier de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), Digital’Act. Objectif : accompagner près de 10 000 entreprises tunisiennes dans leur transformation digitale. Une façon d’obtenir “une idée de la maturité du marché dans son ensemble, des tendances spécifiques installées après la crise du covid. Il s’agit d’un aperçu précieux qui permet également à la BERD de concevoir des programmes qui répondent aux besoins de l’écosystème des MPMEs” explique Amel Saidane, co-fondatrice de Digital2Value.

Bouleversées par la pandémie, les PME tunisiennes ont pour certaines misé sur le numérique pour répondre aux attentes de leurs collaborateurs et clients. Mais bon nombre d’autres n’ont pas encore passé ce cap. Le Digital’Act vise à fournir aux TPE, PME, startups ou toute entité disposant d’une patente, les outils nécessaires pour démarrer cette transformation. A commencer par un audit gratuit et en ligne.

“Les entreprises pourraient avoir une faible maturité, notre soutien peut les amener rapidement au niveau supérieur. Notre objectif est de créer des champions”

A la fin du programme, une fois que toutes les entreprises inscrites, seront auditées 10 entreprises tunisiennes à fort potentiel puis sélectionnées afin de bénéficier de deux modules personnalisés supplémentaires. “L’approche est inclusive et considère toutes les régions, toutes les industries et les entreprises dirigées par des femmes. Les entreprises pourraient avoir une faible maturité, notre soutien peut les amener rapidement au niveau supérieur. Notre objectif est de créer des champions. Nous aurons également une diversité d’industries et de profils parmi les 10 entreprises pour maximiser les apprentissages et préparer les prochains programmes” ajoute Amel Saidane.

Amel Saidane, co-fondatrice de Digital2Value©Digital2Value

D2V rassemble des données et les structure pour créer une expérience verticalisée pour les PME des marchés émergents ainsi qu’un marché où les startups innovantes et les solutions technologiques (ERP, RPA, Low/No code, IA, etc) peuvent rencontrer des PME avec des cas d’utilisation identifiés de transformation digitale (I4.0, e-Commerce, Export, etc.). D2V a accompagné jusqu’à aujourd’hui plus de 300 PME en partenariat avec la GIZ, la BERD, l’UpM, GPP, KAS et MEDMSME. La startup tunisienne offrira sa plateforme directement vers les PME d’ici le premier trimestre 2023 avec une expérience améliorée supportée par de l’IA.

Depuis le début de ses opérations en Tunisie en 2012, la BERD a investi de son côté plus de 1,7 milliard d’euros dans 60 projets dans le pays, dans les secteurs privé et public, et a accompagné plus de 1 600 PME tunisiennes à travers son programme « Appui aux PME ».

Pour s’inscrire au programme : www.digital2value.com/#DigitalAct.

Pour en savoir plus : www.digital2value.com

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe