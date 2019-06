Tunisie ODD : la Tunisie au 1er rang (Rapport)

Selon le Rapport sur les indices et tableaux de bords des Objectifs de développement durable (ODD) en Afrique, publié le 14 juin, la Tunisie occupe le premier rang, avec un score de 66,01. Suivent l’Algérie, le Maroc, Maurice et le Cap-Vert. L’indice des objectifs de développement durable pour l’Afrique de 2019 classe 52 pays africains sur la base de 97 indicateurs répartis sur les 17 objectifs de développement durable, les Seychelles et la Libye étant exclues en raison d’une couverture insuffisante des données. En 2015, un sommet des Nations Unies a adopté un programme comprenant 17 ODD, notamment la lutte contre l’extrême pauvreté, la préservation de l’environnement et la promotion de la croissance économique.