La Banque mondiale a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour la Tunisie en 2022 passant de 3,5% en janvier et à 3% en avril.

L’institution financière explique que cette croissance prévue de 3 % en 2022 est soutenue par une reprise mondiale progressive après la pandémie. La croissance reste modeste à environ 3,5 % par an à moyen terme, entraînée par des défis structurels préexistants et la conjoncture économique. La BM prévoit aussi un taux d’inflation de 6,5% en 2022 et 2023 et un taux de pauvreté de 3,4 % en 2022 et 3,1 % en 2023.

