Les autorités sanitaires tunisiennes ont annoncé, le 17 avril, une panoplie de mesures visant à limiter la propagation du virus et à contrôler la situation épidémiologique, qualifiée de « dangereuse ».

Dans ce sens, le comité national de lutte contre le coronavirus a indiqué, lors d’un point de presse, qu’il sera procédé à la suspension des cours dans tous les établissements éducatifs (écoles primaires, collèges et lycées) et leur maintien à distance dans l’enseignement supérieur et ce, du 18 au 30 avril 2021.

Le comité décidé aussi d’interdire la circulation des motos et des véhicules privés de 19H00 à 05H00 et d’ordonner la fermeture de tous les locaux qui ne respectent pas le protocole sanitaire et l’horaire du couvre-feu (de 22H00 à 05H00).

Ce message est également disponible en : Anglais