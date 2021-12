Présent en Tunisie depuis 2008, le Groupe Britannique Clarke Energy contribue au développement durable grâce à ses solutions de cogénération en garantissant une économie sur l’énergie primaire et une réduction significative des dépenses énergétiques globales au compte des entreprises qui lui ont fait confiance.

En tant qu’acteur majeur dans le domaine de l’énergie durable et de l’environnement, et dans le contexte de son fort développement en Tunisie et de sa croissance continue en Afrique, le Groupe Clarke Energy continue à croire dans le climat de l’investissement en Tunisie et décide de renforcer ses équipes tunisiennes et agrandir son Hub régional de l’Afrique francophone basé à Tunis en investissant dans un nouveau siège sis aux jardins du lac 2, Tunis.

