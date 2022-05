Le microcosme bancaire africain va couronner ses rois. Alors que le secteur bancaire est en pleine mutation sur le continent, avec à la clef un vaste mouvement de consolidation et une course effrénée à l’innovation impulsée par l’émergence de nouveaux acteurs disruptifs qui bousculent les modèles préétablis, le magazine African Banker a révélé les prétendants aux différents Trophées au titre de l’année 2022.

Par la rédaction

Evénement annuel prestigieux du monde bancaire et financier africain, la remise des Trophées African Banker fait partie du programme officiel des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD), prévues du 23 au 27 mai à Accra (Ghana), et dont le thème est « Atteindre la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l’Afrique ».

Organisés par le magazine African Banker et IC Events en coopération avec BusinessinAfrica Events, les Trophées African Banker célèbrent l’excellence et les meilleures pratiques dans le secteur bancaire en Afrique et honorent les grands succès des banquiers africains qui créent de nouvelles opportunités économiques pour les citoyens de tout le continent et inspirent les nouvelles générations qui façonnent l’avenir de l’Afrique.

« Nous avons la prodigieuse accélération digitale et les FinTechs sont devenues incontournables dans la sphère bancaire »

Outre les dirigeants et les banques, qui sont à l’origine de la transformation rapide de la finance africaine, le Comité des Trophées African Banker a ajouté deux nouvelles catégories en 2022 : FinTech de l’année et Institution de Financement du Développement (IFD) de l’année. Ces catégories reconnaissent le rôle significatif des Institutions Financières de Développement en tant qu’acteurs clés de la reprise postpandémie et de la transformation numérique dans les services bancaires. « Nous avons la prodigieuse accélération digitale et les FinTechs sont devenues incontournables dans la sphère bancaire », explique Omar Ben Yedder, éditeur du magazine African Banker et président du Comité des Trophées.

Au total, 64 nominés ont été sélectionnés parmi les banques, les institutions financières et les fournisseurs de technologie les plus performantes en Afrique. « Nous avons reçu un nombre record de nominations pour les Trophées de cette année. Mes catégories préférées sont celles des transactions de l’année. Elles montrent qu’il existe des actions concrètes pour s’attaquer aux problèmes de développement les plus urgents du continent, notamment l’énergie et les infrastructures », souligne Omar Ben Yedder, qui prononcera, lors de la remise des Trophées, un discours sur le thème de la souveraineté bancaire et une plus grande autonomie pour pouvoir mieux soutenir la croissance des institutions et le développement du continent.

Voici la liste complète des nominés par catégorie sur laquelle on trouve, sans surprise, le gotha du monde de la banque sur le continent :

Trophée du banquier africain de l’année

• Ade Ayeyemi – Ecobank Transnational Incorporated

• Adesola Adeduntan – First Bank Nigeria

• Mukwandi Chibesakunda – Zambie National Commercial Bank

• Benedict Oramah – Afreximbank

• Admassu Tadesse – Banque du commerce et du développement

• Herbert Wigwe – Access Bank

•Vivienne Yeda – Banque de développement de l’Afrique de l’Est

Trophée de la banque africaine de l’année

• Access Bank

• Attijariwafa Bank

• Banque d’Afrique

• Banque de l’industrie

• Ecobank

• Guaranty Trust Bank

• Standard Bank Group

Trophée de la banque de l’année pour les PME

• ABSA, Ghana

• Commercial International Bank, Égypte

• Ecobank, Togo

• Fidelity Bank, Ghana

• The Standard Bank Group

Trophée de l’IFD de l’année

• AECF

• Afreximbank

• BADEA

• Société financière internationale (IFC)

• Banque de commerce et de développement

Trophée de l’inclusion financière

• British Arab Commercial Bank (BACB), Royaume-Uni

• Commercial International Bank, Égypte

• Centenary Rural Development Bank, Ouganda

• Banque de commerce et de développement, Kenya

• Tugende Global, Ouganda

Trophée de la banque durable de l’année

• Commercial International Bank, Egypte

• Nedbank, Afrique du Sud

• Rand Merchant Bank, Afrique du Sud

• Standard Chartered, Afrique du Sud

• Banque de commerce et de développement, Kenya

Trophée FinTech de l’année

• Capricorn Digital Limited

• Crowdyvest

• Interswitch

• JUMO

• OPay

Trophée du Deal de l’année – Agriculture

• Expansion d’Atlantic Shrimpers Limited (ASL) – Access Bank

• Facilité d’entreprise de 200 millions de dollars pour BUA Industries Limited – AFC

• Accord de facilités multidevises en faveur de Canal Sugar Company – Afreximbank / National Bank of Egypt

• Ghana Cocoa Board – Nedbank

Trophée du Deal de l’année – Dette

• Bidvest : 800 millions de dollars d’obligations senior non garanties 5NC2 – Bank of America

• Bank of Industry : 750 millions d’euros d’obligations participatives de premier rang à échéance 2027 – Bank of Industry

• Swap de devises de Bank One – Bank One Limited

• Obligation SDG Bénin 500m € – Citi

• Facilité syndiquée de 634,5 millions de dollars d’Access Bank – Mashreq Bank UAE

Trophée du Deal de l’année – Equity

• Mutandis – Attijariwafa Bank

• Momentum Metropolitan – Bank of America

• L’offre accélérée d’actions de Prosus dans Tencent pour environ 15 milliards de dollars – Citi

• Cession par Sasol d’une participation de 30 % dans la Republic of Mozambique Pipeline Investments Company (ROMPCO) – Nedbank

• Introduction en bourse de MTN Nigeria – Renaissance Capital

Trophée du Deal de l’année – Énergie

• Centrale thermique de Temane – Absa Mozambique et IFC

• Projet de centrale électrique Geometric Power IPP dans l’État d’Abia – Afreximbank

• Parc éolien d’Aftissat – Attijariwafa Bank

• Projet de centrale hydroélectrique de Kinguele Aval – IFC

• Facilité syndiquée au groupe El Sewedy – National Bank of Egypt

Trophée du Deal de l’année – Infrastructure

• Projet d’approvisionnement en eau de Luanda Bita – Agence africaine d’assurance commerciale

• Alliance Tanger – Attijariwafa Bank

• Lagos Free Zone Company Funding SPV – Société de garantie des crédits d’infrastructure

• Prêt à terme de la Gharably Integrated Engineering Company (GIECO) – National Bank of Egypt

• Kenya Roads Annuity Programme, Lots 15 et 18 – Standard Chartered

Pour plus d’informations sur les Trophées African Banker 2022 : https://www.africanbankerawards.com.

WK