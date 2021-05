Le 20 avril, le président tchadien Idriss Déby a été tué par les rebelles du Front pour le changement et la concorde au Tchad (FACT) dans la région du Tibesti, au nord-ouest du pays. La mort soudaine de Déby, qui avait pris le pouvoir au Tchad par un coup d’État militaire en décembre 1990 et avait été réélu le 11 avril avec 79,3 % des voix, risque de plonger le Tchad dans un état d’instabilité prolongé. Les rebelles du FACT considèrent le nouveau Conseil militaire de transition du Tchad, dirigé par le fils d’Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby Itno, comme une entité illégitime et prévoient de marcher sur N’Djamena, la capitale du Tchad.

Par Samuel Ramani*

L’état d’instabilité du Tchad a alarmé la France et l’Union africaine, qui sont en première ligne de la lutte contre le terrorisme au Sahel, mais il menace également les intérêts géopolitiques des puissances régionales du Moyen-Orient. Le Tchad est un point névralgique dans la lutte d’influence que se livrent l’Égypte et la Turquie en Afrique. Il entretient également un partenariat solide avec les Émirats arabes unis et des relations croissantes avec Israël. L’intégration économique, diplomatique et sécuritaire accrue du Tchad dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) persistera après la mort de Déby et pourrait renforcer le maintien au pouvoir du gouvernement de transition.

L’intensification de la rivalité Turquie-Égypte au Tchad

Bien que l’influence turque en Afrique se soit nettement développée après la tournée continentale de Recep Tayyip Erdoğan en 2005, le partenariat Turquie-Tchad s’est formé pendant la guerre froide. L’aversion commune de la Turquie et du Tchad pour le communisme a créé des liens entre les deux pays. Cependant, les relations cordiales de la Turquie avec la Libye, qui ont commencé avec la fourniture par Moammar Kadhafi de pièces détachées à l’armée turque lors de son invasion de Chypre en 1974, ont expliqué sa position de non-alignement pendant la guerre Tchad-Libye de 1978-87. Le Tchad a compté sur l’aide de pays arabes, comme l’Égypte et l’Irak, pendant ce conflit. Toutefois, la Turquie a établi des relations cordiales avec le régime d’Idriss Déby en fournissant une aide humanitaire au Tchad pendant la sécheresse du début des années 1990.

Après un quart de siècle de relative dormance, la visite historique d’Erdoğan à N’Djamena en décembre 2017 a porté les relations Turquie-Tchad à de nouveaux sommets. Au cours de ce voyage, Erdoğan a encouragé les entreprises turques à investir dans l’économie tchadienne et a souligné que la Turquie recherchait une coopération gagnant-gagnant avec le Tchad, ce qui contrastait avec les ambitions des puissances coloniales occidentales. La Turquie considérait les réserves d’or et les marchés agricoles du Tchad comme des destinations d’investissement particulièrement attrayantes, mais sa situation enclavée et ses mauvaises infrastructures créaient des complications pour les entrepreneurs turcs potentiels. La Turquie considère le Tchad comme un partenaire économique à long terme en Afrique de l’Ouest plutôt que comme une source de revenus rapides, et Ankara a souligné son engagement envers N’Djamena en fournissant deux tranches d’assistance médicale COVID-19 l’année dernière, le 22 mai et le 18 juin.

Depuis 2019, l’Égypte considère le partenariat Turquie-Tchad avec appréhension. Les responsables égyptiens craignent que la Turquie ne tire parti de la proximité du Tchad avec le Darfour et la Libye pour menacer la sécurité de l’Égypte. Des inquiétudes persistent également en Égypte et aux Émirats arabes unis concernant les liens de FACT avec les milices d’alignement turc à Misrata, en Libye. La récente désescalade des tensions entre l’Égypte et la Turquie pourrait atténuer ces méfiances, mais l’Égypte considère toujours le Tchad, ainsi que le Sénégal, comme un important théâtre de compétition avec la Turquie en Afrique de l’Ouest.

En octobre 2019, le président égyptien Abdel-Fattah el-Sisi a rencontré Idriss Déby en marge du sommet Russie-Afrique de Sotchi et a discuté de la nécessité de promouvoir des « solutions africaines aux crises africaines. » L’opposition d’Idriss Déby à l’intervention militaire de la Turquie en Libye en janvier 2020 a facilité une coopération plus étroite entre l’Égypte et le Tchad. Le chef des services de renseignements généraux égyptiens, Abbas Kamel, s’entretient régulièrement avec des responsables tchadiens sur la lutte contre le terrorisme dans le nord-ouest de l’Afrique. L’Égypte souhaite également créer des liaisons routières avec la Libye et le Tchad qui faciliteraient l’intégration économique régionale. Ce projet est mis en péril par l’instabilité au Tchad et, par conséquent, l’Égypte surveille attentivement ce qui se passe dans l’ère post-Déby.

Les partenariats naissants du Tchad avec les EAU et Israël

Pour compléter ses partenariats historiques avec la Turquie et l’Égypte, le Tchad a établi un partenariat solide avec les Émirats arabes unis et a réparé ses relations historiquement tendues avec Israël. De 2015 à 2019, les liens commerciaux bilatéraux entre le Tchad et les EAU sont passés de 177 millions de dollars à 412 millions de dollars. Ce chiffre éclipse les 72,4 millions de dollars d’échanges commerciaux de la Turquie avec le Tchad en 2019. En septembre 2017, le ministre de l’Économie des Émirats arabes unis, Sultan bin Saeed al-Mansouri, s’est adressé au Forum des affaires EAU-Tchad à Abu Dhabi et a désigné le Tchad comme un pays cible pour les investissements des EAU en Afrique.

Le Tchad a participé au blocus mené par l’Arabie saoudite contre le Qatar en juin 2017 et a ensuite accusé Doha de soutenir les rebelles tchadiens en Libye et d’héberger le leader du Rassemblement des forces démocratiques Timan Erdimi. En octobre 2017, le ministre qatari des Affaires étrangères, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a riposté en alléguant que le Forum d’affaires EAU-Tchad était une récompense pour le soutien du Tchad au blocus. Le Tchad a rétabli ses relations diplomatiques avec le Qatar en février 2018 et a rapidement courtisé les investissements qataris. Néanmoins, la solidarité initiale d’Idriss Déby avec le soi-disant Quartet antiterroriste (ATQ) a été notée favorablement à Abu Dhabi.

Le soutien militaire du Tchad au chef de l’Armée nationale libyenne (ANL), Khalifa Hifter, a également renforcé son partenariat avec les EAU. En décembre 2019, les EAU ont recruté 200 combattants associés au Mouvement tchadien de rotation et de réconciliation, et en juin 2020, le Tchad aurait autorisé le déploiement de 1 500 soldats supplémentaires pour combattre pour la LNA. Les forces tchadiennes en Libye sont issues de divers horizons idéologiques, car FACT a également conclu un pacte de non-agression avec Hifter. Une escalade de la violence politique au Tchad pourrait inciter ces troupes à rentrer chez elles ou créer des dissensions dans les rangs des mercenaires tchadiens en Libye. Cela pourrait affaiblir les fondements de l’influence des EAU dans l’est de la Libye.

Bien que le Tchad et Israël n’aient pas eu de relations diplomatiques de 1972 à 2019, les relations entre les deux pays se sont améliorées pendant les deux dernières années du mandat d’Idriss Déby. Ce dégel s’est traduit par les éloges du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à l’égard du « leadership audacieux » d’Idriss Déby. » Lors de sa visite à N’Djamena en janvier 2019, Netanyahu a décrit le Tchad comme un partenaire et a conclu une série d’accords commerciaux avec Déby. En août 2019, une délégation de responsables gouvernementaux israéliens s’est rendue au Tchad pour parler de coopération agricole et minière. Le Tchad et Israël ont également discuté de l’échange d’ambassadeurs lors d’une réunion en septembre 2020 à Jérusalem. Si Mahamat Déby poursuivra probablement l’engagement de son père avec Israël, la société civile tchadienne épouse des sentiments anti-israéliens. Par conséquent, Israël cherchera à préserver le statu quo politique au Tchad et ne considérera probablement pas les gains du FACT ou une transition démocratique comme souhaitables.

Après l’assassinat de Déby, les responsables de toute la région MENA ont mis de côté leurs différences et ont présenté une voix unie de solidarité avec le Tchad. Cela suggère que les pays de la région MENA se rallieront au leadership de Mahamat Déby et s’abstiendront des rivalités par procuration qui ont subsumé d’autres États africains, comme le Soudan et la Somalie. Le soutien uni de la région MENA à la » stabilité autoritaire » au Tchad rejoint les vues de la France, de la Russie et de la Chine, et pourrait contrecarrer les faibles espoirs d’une transition démocratique résultant de la disparition inattendue de Déby.

Source : https://www.mei.edu/publications/what-does-transition-chad-mean-middle-eastern-regional-powers

*Samuel Ramani a terminé son doctorat au département de politique et de relations internationales de l’université d’Oxford en mars 2021. Il écrit actuellement un livre sur la politique étrangère et de sécurité de la Russie à l’égard de l’Afrique. Il peut être suivi sur Twitter@samramani2. Les opinions exprimées dans cet article sont les siennes.

