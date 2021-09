Programmé les 23 et 24 septembre dans le cadre de l’initiative Saison Africa 2020, l’African Creative Meeting mettra en lumière les multiples talents et initiatives des industries créatives africaines. Un événement-clé pour comprendre les potentialités du continent dans cette filière d’avenir.

Par Mohamed Zoghlami

Comment tirer parti du potentiel de cette jeunesse africaine qui a su prouver sa réactivité, sa créativité, son agilité et son inventivité pendant la crise du Covid-19 ? En mobilisant les intelligences collectives, en valorisant l’écosystème Tech africain, cette jeunesse solidaire a de fait largement démontré sa capacité d’innovation et de résilience, donnant un sens, une finalité, à l’Afrique de demain, qui pourra ainsi penser son futur avec optimisme.

Pour cela, il faudra changer le logiciel du développement, pour enfin parler de projets, de programmes, d’idées, d’innovations, de recherches, et impliquer tous les acteurs- notamment la jeunesse et les femmes- dans ce processus de relance et de transformation de l’économie africaine grâce au digital.

Or, quand on parle de digital, rares sont les gouvernements, investisseurs, acteurs de la scène Tech africaine à penser aux industries créatives numériques (3D, jeux vidéo, animation, VR, AR, Comics/Webtoon, eSport, effets spéciaux, design architectural…) alors qu’elles s’imposent comme de véritables moteurs de croissance, permettant ainsi la diversification des économies nationales, la génération de revenus et la création d’emplois.

La forte croissance du secteur digital doit de fait beaucoup aux Digital Native Vertical Brands, ces marques indépendantes et de niche nées sur Internet, qui portent une nouvelle vision de l’Afrique au monde avec un engagement sociétal fort et un lien plus émotionnel.

Pour sa part, la jeunesse africaine se cherche une identité, elle veut donner une image positive d’elle-même et considère à ce titre le jeu vidéo, l’animation ou les comics comme de nouveaux outils de diffusion de sa créativité, de réappropriation de la culture africaine et de son histoire. En clair, la jeunesse africaine veut raconter son Afrique et les leviers d’action numériques que sont le jeu vidéo, l’animation et les comics révèlent à leur manière ce moment si particulier de mutation que vit l’Afrique, avec une appropriation des technologies et des imaginaires, ouvrant le champ à l’émergence d’une multitude de studios et start-up créatives.

C’est cet écosystème balbutiant mais foisonnant et en pleine effervescence qui contribuent à véhiculer une nouvelle vision de l’Afrique et à écrire un narratif « Made in Africa ».

L’African Creative Meeting, point de rencontre entre l’ensemble des acteurs africains et internationaux des différentes filières de l’économie créative africaine

L’African Creative Meeting est l’un des événements clés de la Saison Africa 2020, initiée par le Président Emmanuel MACRON et porté par la Commissaire N’Goné FALL.

C’est le point de rencontre entre l’ensemble des acteurs africains et internationaux des différentes filières de l’économie créative africaine : jeu vidéo, eSport, animation, comics, arts graphiques….

Durant les deux journées de cette manifestation, les 23 & 24 septembre 2021, nous célébrerons la vitalité, l’inventivité et l’innovation de cette scène créative aussi dynamique, riche et variée que le continent lui-même avec ses 3 000 langues et cultures différentes.

Cet évènement, unique en son genre, mettra l’accent sur les talents et initiatives des industries créatives africaines ; il s’inscrira dans une logique de création de liens, de collaboration et de mise en lumière des idées des différents acteurs du secteur.

Reflétant le potentiel et la vie de l’écosystème des industries créatives africaines, l’African Creative Meeting est une vitrine pour découvrir les multiples productions, et changer la façon dont l’Afrique est perçue, non seulement sur le continent, mais dans le monde entier.

L’événement se déroulera en virtuel sur une plateforme en 3D conçue pour l’occasion, où conférences, ateliers, networking, mais aussi galeries virtuelles et stands d’exposition permettront à 100 jeunes créateurs de plus de 35 pays africains de promouvoir leurs œuvres

L’événement se déroulera en virtuel sur une plateforme en 3D conçue pour l’occasion, où conférences, ateliers, networking, mais aussi galeries virtuelles et stands d’exposition permettront à 100 jeunes créateurs de plus de 35 pays africains de promouvoir leurs œuvres. Nous aurons notamment en exclusivité la présentation du premier CryptoComic de Dele Atanda du Nigéria, le lancement du premier jeu de rôle africain en VR & AR avec le studio tunisien Herodot ainsi que de nombreuses autres surprises numériques…

Organisé par l’Agence Lenno, en partenariat avec l’Institut Français, Orange, l’AFD, Afric’up, Africa In Colors et 3DNet-Info, l’African Creative Meeting est le plus grand rassemblement d’acteurs africains des industries créatives numériques, le carrefour des talents d’aujourd’hui et de demain, le point de rencontre pour les professionnels cherchant à créer des partenariats solides et durables.

En donnant la parole à tous ces acteurs, l’African Creative Meeting veut offrir un instantané du potentiel créatif, un aperçu de l’avenir du continent africain.

Alors inscrivez-vous nombreux sur :

https://www.africancreativemeeting.com/

