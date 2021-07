La pandémie de COVID-19 a eu un grave impact socio-économique en Afrique de l’Est. Si la région a échappé au pire de l’impact sanitaire – les taux d’infection et de mortalité sont comparativement faibles par rapport à ceux de l’Europe – l’impact sur les entreprises, les communautés et les ménages a été dévastateur…

Par Hardeep Sound, directeur régional des ventes : Afrique de l’Est chez SAP

À l’exception du Kenya, de la Tanzanie et de Djibouti, les pays de la région ont connu une croissance négative du PIB réel en 2020, bien que tous les pays (à l’exception du Soudan) devraient enregistrer une croissance positive cette année.

Les secteurs traditionnels de recettes en devises, tels que le tourisme international, ont pratiquement disparu. Les données de l’ONU indiquent que le nombre de touristes a diminué de 91 % au Kenya : en août 2019, le pays a reçu 162 000 visiteurs touristiques. En août 2020, ce nombre était tombé à seulement 14 000. Aux Seychelles, le nombre de touristes est passé de 335 000 à 16 000 sur la même période.

Selon les données officielles, la région a également été la plus touchée d’Afrique en termes d’impact sur la main-d’œuvre. Au total, 39 millions d’emplois ont été perdus au cours du premier trimestre 2020, et on estime que les mesures de relance budgétaire qui ont suivi n’ont généré que 5 % des emplois perdus, contre 33 % en Afrique australe.

Face à la perspective d’une population jeune en forte croissance, les pays de la région sont dans une course pour doter leurs jeunes des compétences numériques dont ils ont besoin pour stimuler la croissance économique et l’innovation.

Maximiser le dividende de la jeunesse

La population jeune d’Afrique de l’Est devrait augmenter de façon spectaculaire au cours des prochaines décennies, créant un dividende de la jeunesse qui ferait l’envie de tout pays développé.

Selon les prévisions de la variante moyenne de l’ONU, la population jeune du Rwanda (les 15-34 ans) passera de 4,2 millions en 2015 à 7,1 millions en 2050. Au cours de la même période, la population jeune du Kenya passera de 17 à 24 millions, celle de la Tanzanie de 17,9 à 47,4 millions et celle de l’Ouganda de 23 à 38 millions.

La fermeture des écoles due à la pandémie a toutefois sapé les efforts visant à doter les jeunes des compétences numériques du 21e siècle.

L’Unesco estime que la fermeture d’écoles et d’autres établissements d’enseignement dans la région a touché 96 millions d’apprenants, dont 79 % étaient à l’école primaire ou plus jeunes. Alors que les gouvernements de la région ont introduit l’enseignement à distance pour minimiser l’impact des fermetures d’écoles, l’UNICEF estime que près de la moitié (49 %) des élèves d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe n’ont pas pu accéder à l’enseignement à distance.

Les initiatives de développement de l’éducation et des compétences numériques menées par des partenariats public-privé joueront un rôle essentiel en renforçant les efforts des gouvernements en matière d’éducation dans la région. La SAP Africa Code Week (ACW) 2020, par exemple, est passée à un format entièrement virtuel qui a permis aux apprenants de tous les pays africains de participer.

Dans une enquête menée à la fin de l’ACW 2020, 87 % des personnes interrogées ont indiqué que l’initiative joue un rôle influent pour faire progresser l’adoption du programme de codage. Neuf pays africains ont indiqué que le codage faisait déjà partie du programme national, et dix autres mettent en œuvre des plans pour intégrer le codage.

Les PME montrent la voie de la transformation numérique

En 2017, les PME représentaient 98 % de toutes les entreprises du Kenya et créaient 30 % de tous les emplois annuels. Selon le Centre du commerce international, les PME ont contribué à 34 % du PIB du Kenya en 2016.

En Tanzanie, on estime que trois millions de PME ont contribué à 27 % du PIB total du pays en 2017.

Les PME de la région d’Afrique de l’Est adoptent les dernières technologies pour améliorer la visibilité sur les opérations, obtenir une vision granulaire de leurs finances et automatiser les processus manuels obsolètes afin de gagner en efficacité.

Mzuri Sweets, un fabricant de bonbons kényan, a mis en place un système entièrement automatisé qui a remplacé la dépendance de l’entreprise aux feuilles de calcul et aux rapports manuels. Les décideurs de l’entreprise ont désormais une visibilité totale sur l’activité et, conformément aux exigences des nouveaux modèles de travail hybrides, peuvent effectuer des approbations depuis n’importe quel endroit.

À l’île Maurice, la société d’ingénierie Sotramon Limitée a remplacé ses processus manuels par un système qui prend en charge l’inventaire, améliore l’analyse financière et fournit des informations actualisées sur les performances de l’entreprise. L’entreprise dispose désormais d’une meilleure polyvalence et d’une plus grande indépendance, ce qui lui permet de s’adapter plus facilement aux défis et de tirer parti des nouvelles opportunités.

La façon dont les gouvernements et le secteur privé réagiront à l’impact de la pandémie de COVID-19 au cours des prochains mois déterminera le succès à moyen et long terme des efforts de la région pour mieux reconstruire. De nombreuses entreprises enregistrent encore leurs activités sur papier, ou dans des systèmes et applications déconnectés qui créent des silos de données et entraînent un manque d’intégration entre les systèmes de planification et d’exécution des activités. Les organisations d’Afrique de l’Est doivent investir dans la technologie et l’adopter à un rythme rapide pour continuer à fonctionner avec succès.

Les gouvernements continueront également à ressentir la pression pour réduire le taux d’infection et contenir la propagation du COVID-19. Cependant, bon nombre des systèmes technologiques utilisés pour le déploiement des vaccins ne sont pas conçus pour assurer la traçabilité requise. Le partage des données avec les établissements de santé publics et privés implique de multiples intervenants, qui ne bénéficient pas tous de systèmes et de processus automatisés.

Afin d’atténuer certains de ces problèmes, SAP travaille avec les gouvernements du monde entier pour apporter une réponse plus résistante à la pandémie. L’adoption accélérée des plates-formes de gestion de l’expérience de SAP par les gouvernements permet d’éclairer la conception des politiques et des programmes dans tous les portefeuilles afin de mieux répondre aux besoins des citoyens et des entreprises. En utilisant ces technologies, les gouvernements d’Afrique de l’Est peuvent faire preuve d’un niveau de réactivité sans précédent et contribuer ainsi à renforcer la confiance dans le déploiement des vaccins dans la région.

Alors que l’Afrique de l’Est est confrontée à une période difficile à venir, les entreprises et les gouvernements devraient continuer à investir dans leur transformation numérique afin de renforcer la résilience, l’agilité et l’adaptabilité nécessaires pour survivre et prospérer dans un monde post-pandémique.

