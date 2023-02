Par la voie de l’entrepreneuriat, les diasporas africaines retrouvent leur nécessaire vocation : impacter la croissance durable du continent africain à partir de là où elles se trouvent et, grâce à leurs investissements directs et indirects, y créer de la valeur pour le plus grand nombre.

Par Pierre de Gaétan Njikam*

L’Afrique chemine vers son destin en s’efforçant de rassembler toutes les énergies pour mieux affronter les nombreux défis qui s’imposent à elle, notamment celui d’un essor économique au service de ses populations et de son rôle dans le monde.

Dans ce contexte fait, ici et/ou là, d’incertitudes, de dépits parfois, mais aussi d’opportunités et d’espérances, les entrepreneurs de la diaspora sont un des acteurs clés de la transformation positive du continent africain.

Fort heureusement, l’accélération de l’histoire de l’Afrique coïncide avec la place de plus en plus centrale prise par l’entrepreneuriat dans les dynamiques diasporiques en France et dans la relation entre l’Afrique et la France.

En effet, la vie économique en France a, ces dernières années, vu émerger de plus en plus d’entrepreneurs de la diaspora. Diverses initiatives et manifestations, en région parisienne et dans les territoires, mettent en valeur et font écho à de nombreux talents entrepreneurs, pour la plupart jeunes et femmes de nouvelles générations : forums, plateformes, réseaux et clubs d’entrepreneurs de la diaspora, récompenses et prix divers…

Ces entrepreneur.e.s opèrent dans divers domaines : numérique et nouvelles technologies, mode, cuisine, arts et culture, professions libérales, import-export, formation, communication et presse,…

En même temps, le continent africain accueille, de plus en plus, et dans des conditions variables selon les pays, ces entrepreneur.e.s de la diaspora, appelé.es souvent « repats ». Ceux-ci y trouvent, avec des fortunes diverses, autant d’opportunités que de leviers pour la croissance de leurs activités.

Par la voie de l’entrepreneuriat, les diasporas africaines retrouvent leur nécessaire vocation : impacter la croissance durable du continent africain à partir de là où elles se trouvent et, grâce à leurs investissements directs et indirects, y créer de la valeur pour le plus grand nombre.

Ce faisant, les entrepreneurs de la diaspora ont contribué à modifier la nature de la relation de la diaspora tant avec le pays d’accueil et de résidence qu’avec les pays africains : leur reconnaissance est d’actualité en France, leur impact économique et social via la production est avéré.

C’est le sens que nous avons, collectivement avec les leaders de la diaspora et les acteurs du continent, souhaité donner aux JNDA, Journées Nationales des Diasporas et de l’Afrique, à Bordeaux, en donnant l’opportunité d’une connexion partenariale entre les entrepreneurs du continent, avec ceux de la diaspora et les autres.

Puisse cette dynamique se consolider pour une relation Afrique-France durablement renouvelée.

* Ancien adjoint au maire de Bordeaux chargé des partenariats avec l’Afrique et de la Francophonie, Franco-Camerounais, Pierre de Gaétan Njikam est fondateur de la Journée Nationale des Diasporas Africaines (JNDA) qui se tient tous les ans, à Bordeaux.

