Après l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les gouvernements et les citoyens, les pays du continent africain envisagent l’administration en ligne avec un regain d’intérêt et d’urgence.

Par Sunil Geness, directeur Global Government Affairs & CSR chez SAP Afrique

Dans sa dernière enquête sur l’administration en ligne, l’ONU note que les gouvernements du monde entier envisagent de nouvelles initiatives d’administration en ligne dans leur quête de transformation numérique du gouvernement. Il s’agit notamment de l’expansion de l’e-participation, de la fourniture de l’e-gouvernement en tant que plate-forme, de l’utilisation innovante de technologies intelligentes pour alimenter les villes intelligentes et de l’adoption d’approches centrées sur les données pour la fourniture de services et la politique gouvernementale.

L’administration en ligne est définie comme l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour transformer les services publics – leurs processus, procédures et structures – en les rendant plus accessibles, plus efficaces et plus responsables.

Selon les Nations unies, l’administration en ligne permet d’améliorer la prestation des services publics et favorise la mise en place d’institutions publiques efficaces, transparentes et responsables.

Les nations africaines affichent une croissance encourageante en matière de services en ligne

Toutes les régions progressent dans le développement des capacités d’administration en ligne, mais c’est en Afrique que la croissance est la plus forte. Le nombre d’États membres de l’ONU en Afrique dont les valeurs de l’indice de développement de l’administration électronique (IDGE) sont faibles est passé de 26 en 2016 à seulement sept en 2020. Malheureusement, aucun pays africain ne peut encore se targuer de valeurs EGDI très élevées : en Europe, 33 pays ont des valeurs EGDI « très élevées », et 15 en Asie.

Bien qu’elle soit à la traîne par rapport aux régions plus développées, l’Afrique compte la plus grande part de pays qui sont passés à un groupe d’IDGE plus élevé de toutes les régions. Les pays africains présentant les valeurs d’IDGE les plus élevées sont l’Afrique du Sud, l’île Maurice, les Seychelles et la Tunisie, qui figurent tous parmi les 100 premiers pays du monde.

Alors que les gouvernements répondent aux défis posés par la pandémie, nombre d’entre eux mettent davantage l’accent sur les services administratifs en ligne, comme en témoignent les éléments suivants

l’extension des fonctionnalités des portails nationaux

l’amélioration des services transactionnels en ligne, tels que la soumission des impôts, le renouvellement des licences, les permis et l’enregistrement des entreprises

Une plus grande numérisation des services sectoriels en matière de santé, d’emploi, de justice, d’emploi et de protection sociale

l’extension des services en ligne aux groupes vulnérables, notamment les personnes âgées, les personnes handicapées, les jeunes et les femmes.

Soixante-cinq à soixante-dix pour cent des pays africains permettent aux citoyens d’enregistrer une entreprise en ligne, tandis que plus de la moitié d’entre eux permettent aux citoyens de postuler à une fonction publique ou de demander des certificats de naissance, de décès ou de mariage.

Cependant, l’accès aux services numériques reste un obstacle à un plus grand développement de l’administration en ligne en Afrique. La pénétration de l’internet sur le continent est estimée à 36 % – soit 473 millions de personnes – et les niveaux d’alphabétisation numérique sont également comparablement plus faibles que dans les régions plus développées.

De nouvelles politiques pour des gouvernements axés sur les données

L’un des éléments clés d’une administration électronique efficace est l’utilisation effective des données gouvernementales. Une grande partie des données mondiales étant entre les mains d’un petit nombre de fournisseurs mondiaux de services numériques et de services en nuage, les nations africaines ont pris note de l’importance de tirer parti des données qui pourraient être mises au service de la prise de décision et de l’élaboration des politiques nationales et régionales.

L’Afrique du Sud, l’une des nations africaines les plus matures sur le plan numérique, produit des volumes énormes et croissants de données personnelles, publiques, d’entreprise et gouvernementales. Sa politique nationale en matière de données et de cloud, récemment publiée, définit comment le gouvernement peut mieux utiliser les données comme une ressource naturelle, les exploiter pour en tirer des enseignements et appliquer ces enseignements pour améliorer la prestation de services.

La stratégie de transformation numérique de l’Union africaine est également claire dans son intention d’assurer l’appropriation par le continent des outils numériques modernes, mais avec seulement 1 % des centres de données du monde, de nombreux pays ont encore du travail à faire.

Les prochaines étapes sont la clé du succès de l’administration en ligne

Quelle est la voie à suivre pour la croissance de l’administration en ligne en Afrique ? L’ONU estime qu’il est essentiel de mettre en place des stratégies nationales globales de transformation numérique et des plans de mise en œuvre qui intègrent les priorités nationales aux priorités régionales et mondiales.

Il est encourageant de constater que de nombreux pays africains ont pris des mesures audacieuses à cet égard. Le Nigeria a mis en place un système d’information de gestion financière intégrée du gouvernement ; Maurice est en train de créer une académie régionale de gouvernance électronique ; le Zimbabwe a activé un système de gestion financière du secteur public ; et l’Éthiopie a connecté les caisses enregistreuses des points de vente au détail directement à l’administration fiscale du pays.

L’initiative Smart Africa, créée en 2013, place les TIC au centre du développement socio-économique, encourage un plus grand accès aux TIC, vise à améliorer la responsabilité et l’efficacité grâce à l’utilisation des TIC, et plus largement à tirer parti des TIC pour promouvoir le développement durable.

L’initiative politique et réglementaire pour l’Afrique numérique, un programme conjoint de l’Union africaine, de l’Union européenne et de l’Union internationale des télécommunications, vise à faciliter l’accès universel, abordable et efficace au haut débit sans fil sur le continent, l’objectif ultime étant de mettre en ligne 300 millions de personnes supplémentaires en Afrique d’ici 2025.

À mesure que les pays d’Afrique accélèrent l’adoption des technologies numériques, de nouvelles opportunités sont créées pour des services publics plus efficaces et plus accessibles qui peuvent contribuer à établir un environnement plus équitable et plus favorable pour les citoyens et les entreprises.

En s’appuyant sur les succès de ces dernières années, les pays peuvent prendre des mesures audacieuses pour renforcer la compétitivité régionale et mondiale tout en améliorant l’expérience des citoyens pour tous ceux qui vivent en Afrique.

*Distribué par African Media Agency (AMA) pour le compte de SAP Africa.

