Le sommet de l’OIF à Djerba, était aussi l’occasion pour le jeune réseau des patronats francophones de se retrouver. Pour Kais Sellami, qui représente les TIC au sein de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), si le marché francophone offre une opportunité importante, il ne faut pas se fermer aux pays d’Afrique anglophone pour autant.

Par Kais Sellami, PDG de Discovery Group, président de la Fédération nationale des TIC de l’UTICA

Rappelons un fait, le principe même de l’OIF est notamment de rassembler des patronats francophones, mais nous sommes tous considérés de manière égale. L’idée du numérique francophone, et non pas français, existait en réalité bien avant la création de ce dernier réseau. En tout cas dans le secteur des TIC que je connais bien. Je dirige moi-même Discovery Group, une filiale qui opère en France (30% CA) mais aussi sur d’autres pays africains francophones (Maghreb, Côte d’Ivoire et Mali) à hauteur de 40% de mon CA, et enfin en Tunisie bien sûr (30%). Plusieurs pays ont bien développé ce secteur et s’orientent dans l’innovation de nouvelles technologies agro-dynamiques, avec des startup précurseurs.

» Nous avons consolidé nos relations, formalisé un angle vertical autour du numérique »

Je pense par exemple à l’alliance numérique franco-tunisienne lancée par l’Utica et le Medef avec une convention formalisée par les États, signée par les présidents français tunisiens. Cela a permis de créer 80 couples franco-tunisiens d’entreprises numériques. Ensuite, nous avons inclus le patronat ivoirien puis les réseaux de patrons Sénégalais, Camerounais, Malien et Marocain. Nous avons consolidé nos relations, formalisé un angle vertical autour du numérique notamment.

La mise en réseau entre pays africains et francophones était donc déjà bien installée dans la tech. Elle se voit renforcée avec le réseau des patronats dont une des sept commissions lui est dédiée. L’objectif de cette coopération, présidé par Geoffroy Roux de Bézieux du Medef, est de développer des relations de business, de libérer les échanges entre ces pays qui peut être particulièrement handicapante dans le secteur du numérique. Précisons qu’il s’agit de synergies en B to B entre des entreprises de toutes tailles. Cela ne concerne pas que les startup, qui en profitent forcément pour trouver un marché plus large. Mais aussi les entreprises établies depuis plusieurs années, de taille importante en termes de chiffre, qui peuvent exporter leur innovation.

« Nous souhaitons dessiner une cartographie du secteur numérique des pays francophones »

Pour cela, plusieurs chantiers ont été lancés : échange de base de données, avec des offres différentes entre pays francophones. Mise en place de visas pour faciliter la mobilité des entrepreneurs dans les pays francophones…Nous souhaitons dessiner une cartographie du secteur numérique des pays francophones, avec des précisions sur les domaines de compétence, les acteurs dans chaque pays référentiel. Le secteur de la tech est assez avancé sur ces questions, comparé aux autres secteurs économiques.

Tous les six mois, l’alliance des patronats francophones organise un forum. Les derniers ont eu lieu à Abidjan, à Tunis… Ce qui nous lie institutionnellement pour construire ces synergies, c’est bien sûr une proximité linguistique qui facilite les échanges, la même culture et donc une compréhension mutuelle via un état d’esprit francophone.

« Il faut que les états suivent les recommandations économiques initiées et suggérées par le privé »

Mais il reste un principal défi. Il faut que les états suivent les recommandations économiques initiées et suggérées par le privé. Certes, ce dernier n’a pas besoin des gouvernements, mais il a des doléances importantes concernant la mobilité (visas) ou encore l’aspect logistique autour des douanes. Le vrai challenge est l’agilité des pays à suivre cette dynamique déjà bien lancée sur le terrain.

Dans tous les cas, cette nouvelle alliance est un pari évidemment gagnant. Le business francophone est un marché intéressant et important. Mais il ne faut pas non plus se créer soi-même de frontières avec les pays anglophones. L’essentiel, ce sont les relations business en général. Certes, au niveau local, les entreprises ont besoin de s’exporter plus facilement, de se développer dans les pays francophones pour avoir un premier marché. Mais une fois cette étape validée, il faut bien sûr aller au Ghana, au Nigéria… L’un n’empêche pas l’autre.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe