L’entreprise intelligente repose sur le cloud, qui permet aux organisations de simplifier et de faire évoluer leurs systèmes sans sacrifier les performances.

Par Pedro Guerreiro, directeur général pour l’Afrique centrale chez SAP

La rapidité avec laquelle le secteur commercial africain a évolué au cours de l’année écoulée est tout simplement stupéfiante. Les chefs d’entreprise du continent ont eu fort à faire, qu’il s’agisse d’autoriser le travail à distance à une échelle sans précédent, de s’adapter aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale ou encore de permettre l’apprentissage en ligne à des millions de jeunes, tout en assurant la continuité des activités au milieu d’une crise qui ne se produit qu’une fois par génération. Certains changements de comportement – comme le recours croissant aux achats en ligne, de la télémédecine et des canaux numériques pour entrer en contact avec les prestataires de services – survivront probablement à la pandémie. D’autres – tels que l’enseignement en présentiel et le travail au bureau au moins partiellement – sont susceptibles de revenir une fois que la situation sera plus sûre. Les entreprises ont besoin d’une certaine souplesse pour s’adapter à ces changements à multiples dimensions, tout en conférant plus de précision aux décisions qu’elles prennent quant au chemin à emprunter.

Rapidité ou certitude ?

McKinsey estime que la rapidité a été un aspect fondamental de la pandémie et qu’elle continuera à jouer un rôle de premier plan pour déterminer la manière avec laquelle les entreprises doivent s’adapter au climat d’incertitude actuel. L’argument est qu’en donnant la priorité à la vitesse, les entreprises pourraient prendre des décisions rapides, agir plus rapidement sur les opportunités émergentes, et ainsi améliorer leurs chances de surmonter les immenses défis créés à la fois par la révolution numérique et la pandémie mondiale. La vitesse est certainement importante, mais il n’y a aucun avantage concurrentiel à prendre rapidement de mauvaises décisions. Les perturbations actuelles et la volatilité persistante exigent que les chefs d’entreprise prennent des décisions avec certitude. Pour prendre de bonnes décisions, ils ont besoin de sources de données précises et d’outils pour transformer ces données en informations qui peuvent guider la prise de décision en temps réel. L’environnement commercial moderne est tout simplement trop complexe et trop volatile pour se fier entièrement à une prise de décision dite intuitive. Des données de bonne qualité, précises et complètes, intégrées à une suite intelligente d’applications d’entreprise, donnent aux décideurs une plus grande marge de manœuvre pour prendre des décisions qui font bouger les lignes dans l’entreprise. Par exemple, il est presque impossible de bien répondre aux demandes changeantes des clients sans savoir quelles sont ces demandes. L’accès à des outils de gestion de l’expérience client capables de suivre les attentes des clients en temps réel et de guider la réponse de l’entreprise à ces attentes élimine une grande partie des tâtonnements liés à la prise de décision manuelle. L’intégration de l’outil de gestion de l’expérience client avec une couche de d’automatisation augmente encore la rapidité et la précision de cette réponse.

Le travail hybride augmente les enjeux

L’impact de la pandémie signifie que la plupart des entreprises fonctionnent sur une base fragmentée. Les équipes travaillent à domicile, ce qui rend les méthodes d’engagement des employés et de gestion des performances en personne presque totalement obsolètes, du moins pour le moment. En l’absence de nouveaux outils d’engagement des employés capables de mobiliser et de soutenir efficacement les équipes autour d’objectifs commerciaux communs, les entreprises pourraient voir leur productivité chuter et des effets négatifs sur des aspects tels que le développement de produits ou l’expérience client. Les nouveaux outils de gestion peuvent fournir des informations mesurables sur l’expérience des employés, ce qui peut aider les cadres et les dirigeants à prendre de meilleures décisions sur les types de soutien qu’ils doivent apporter à leurs équipes. Les progrès en matière de données et d’analyse apportent également des informations basées sur les données dans les salles de réunion, avec des solutions technologiques qui relient l’étage supérieur à l’atelier pour donner aux cadres supérieurs un aperçu plus précis de la performance globale de l’entreprise. Pour mettre à profit les données et la technologie en vue d’une plus grande certitude dans la prise des décisions, les entreprises doivent mettre en place certains éléments de base.

Des outils pour instaurer des conditions de certitude dans la prise des décisions

Pour obtenir une vision unique et précise de l’établissement et donner aux décideurs des données décisionnelles, les entreprises doivent se doter de capacités professionnelles intelligentes. En termes simples, cela signifie utiliser les technologies les plus récentes pour transformer les informations en actions dans tous les aspects de l’entreprise, en temps réel. Les applications commerciales intégrées – telles que les solutions de planification des ressources d’entreprise et de gestion du capital humain – alimentées par des technologies de nouvelle génération telles que l’intelligence artificielle contribuent à transformer les processus d’entreprise de bout en bout. Les solutions de gestion de l’expérience donnent un aperçu du sentiment des clients, des partenaires et des employés, tandis que l’intelligence et la digitalisation des processus d’entreprise permettent aux organisations d’agir immédiatement sur les idées et les opportunités. L’entreprise intelligente repose sur le cloud, qui permet aux organisations de simplifier et de faire évoluer leurs systèmes sans sacrifier les performances. Le cloud offre aux entreprises la certitude d’un délai de rentabilité plus rapide, sans les dépenses d’investissement initiales requises pour les déploiements sur site. Grâce aux capacités d’entreprise intelligente basées sur le cloud, les établissements peuvent atteindre la vitesse nécessaire pour devancer leurs concurrents et autres perturbateurs, tout en conservant la certitude d’une prise de décision mesurée et basée sur les données. Et grâce à de nouveaux outils tels que « RISE with SAP », les entreprises peuvent commencer à développer des capacités d’entreprise intelligente, quelle que soit l’étape à laquelle elles se trouvent dans leur parcours de transformation numérique.

