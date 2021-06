Les grandes entreprises technologiques voient une opportunité de croissance sur le continent, mais elles risquent de devenir les complices de régimes autoritaires.

Par Torinmo Salau*

En avril, Twitter a annoncé l’ouverture d’un siège africain dans la capitale du Ghana, Accra, plus d’un an après que son fondateur, Jack Dorsey, ait fait part de son intention personnelle de s’installer sur le continent.

Cette décision a été accueillie avec des réactions mitigées dans la communauté technologique africaine. Si beaucoup se sont réjouis, d’autres n’ont pas apprécié le choix du Ghana comme siège social de Twitter en Afrique. De nombreux Nigérians ont vu dans ce choix un affront à la plus grande économie d’Afrique, le Nigeria, qui est populaire auprès de la communauté des jeunes pousses africaines pour son centre technologique en pleine expansion à Lagos. Ironiquement, la plupart des rôles de contenu et de curation annoncés par Twitter à Accra ont été créés en mettant l’accent sur le Nigeria.

« L’autoritarisme numérique constitue toujours une menace pour les libertés et les droits fondamentaux dans de nombreux pays africains »

À propos du choix de son siège africain, le géant technologique basé à San Francisco a déclaré : « Le Ghana est un partisan de la liberté d’expression, de la liberté en ligne et de l’Internet ouvert. » Il ne fait aucun doute que l’environnement commercial peu propice du Nigeria – et la recrudescence de l’insécurité, des enlèvements et de la violence – ont incité Twitter à choisir le Ghana.

Même avec un nouveau bureau à Accra, il y a peu de chances que la présence de Twitter sur le continent ait un impact significatif sur les réalités quotidiennes des personnes vivant sous des régimes autoritaires. L’autoritarisme numérique constitue toujours une menace pour les libertés et les droits fondamentaux dans de nombreux pays africains.

Depuis plus de deux décennies, différents gouvernements ont utilisé une pléthore de mesures pour étouffer la capacité des gens à s’organiser, à exprimer leurs opinions et à participer à la gouvernance en ligne. Les mesures les plus couramment déployées sont la surveillance numérique, la désinformation, l’introduction de lois réduisant les droits numériques et les arrestations pour discours en ligne. Des pays ont invoqué la sécurité nationale pour justifier l’adoption de lois vagues contre l’incitation à l' »ordre public » et ont persuadé des sites, tels que Facebook et Google, de supprimer des contenus qu’ils jugent offensants.

Ces gouvernements n’hésiteront pas à faire ce qu’il faut lorsqu’ils verront une organisation enfreindre leurs frontières ou influencer les citoyens d’une manière qu’ils estiment préjudiciable à leurs intérêts. Compte tenu de l’importance du marché africain et des opportunités économiques que le continent offre aux investisseurs étrangers, les entreprises comme Twitter chercheront à rester dans les petits papiers de ces gouvernements pour éviter de perdre leurs investissements.

« L’Afrique a une histoire tortueuse en matière de liberté d’expression et de liberté en ligne »

L’Afrique a une histoire tortueuse en matière de liberté d’expression et de liberté en ligne. Bien que la plupart des gouvernements soient considérés comme démocratiques, beaucoup d’entre eux fonctionnent comme des dictatures, et ils semblent affirmer un contrôle croissant sur l’espace numérique.

En 2007, la Guinée est devenue le premier pays africain à fermer l’internet lors de manifestations contre l’ancien président Lansana Conté. Depuis lors, les coupures numériques en Afrique sont devenues la norme pendant les bouleversements politiques ou en période d’incertitude. Le cas le plus récent de censure de l’internet s’est produit en Ouganda au début de cette année. Le président ougandais Yoweri Museveni a coupé l’internet pendant près de cinq jours et bloqué l’accès aux plateformes de médias sociaux, telles que Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram et YouTube, deux jours avant l’élection présidentielle de janvier.

La coupure d’internet était indéniablement une tentative délibérée du gouvernement de maintenir les citoyens et le reste du monde dans l’ignorance pendant le processus électoral. D’autres pays africains ont connu des coupures d’internet ainsi que des taxes sur l’utilisation des blogs et des médias sociaux, notamment la Tanzanie, l’Éthiopie, le Burundi, le Cameroun, le Togo, le Zimbabwe, le Tchad et le Bénin.

Un certain nombre de ces géants de la technologie ont pris la parole et critiqué les actions des gouvernements africains qui bloquent l’accès aux médias sociaux et ferment l’internet. En janvier, Twitter a condamné les actions du gouvernement ougandais avant les élections générales via son compte de politique publique.

En février, Janet Kemboi, porte-parole de Facebook pour l’Afrique de l’Est, a dénoncé les longues coupures de l’internet et des médias sociaux en Tanzanie, au Tchad, en Éthiopie et en Ouganda entre janvier 2020 et février de cette année, les qualifiant de violation des droits de l’homme à l’ère numérique. Cependant, ces géants de la technologie ne peuvent pas faire grand-chose dans la lutte contre la censure de l’internet s’ils veulent rester dans les bonnes grâces des gouvernements.

Dans de nombreux pays africains, la censure de l’internet et la répression des médias sociaux sont déployées comme des outils d’intimidation politique et des lois répressives sont adoptées pour poursuivre et neutraliser l’opposition politique sur l’internet ou les médias sociaux.

« L’Afrique compte près de 1,4 milliard d’habitants, mais son taux de pénétration de l’internet n’est que de 39 %, alors que le taux moyen mondial est de 59 % »

Les efforts des entreprises technologiques ont été largement canalisés vers la conquête d’un large éventail de nouveaux utilisateurs. Les entreprises technologiques ont toujours parlé d’offrir leurs services aux personnes qui ne sont pas connectées, soit environ 700 millions des 3 milliards de personnes en Afrique. La plupart des nouveaux efforts sont axés sur l’obtention d’un plus grand nombre de personnes en ligne.

En 2019, Google a annoncé un nouveau câble sous-marin privé, Equiano, qui fera la navette entre l’Afrique et l’Europe pour les données à haut débit. Le câble Equiano partira de l’Europe occidentale et longera la côte ouest de l’Afrique, entre le Portugal et l’Afrique du Sud, avec des branches en cours de route qui pourront être utilisées pour étendre la connectivité à d’autres pays africains.

En 2020, Facebook a également annoncé son intention de construire un câble internet sous-marin d’un milliard de dollars pour connecter 23 pays d’Afrique, d’Europe et du Moyen-Orient. La connexion par câble apportera une connectivité internet plus rapide au continent en fournissant près de trois fois la capacité totale du réseau de tous les câbles sous-marins desservant l’Afrique aujourd’hui.

Facebook souhaite générer une plus forte croissance du nombre d’utilisateurs actifs mensuels dans les pays où le revenu moyen par utilisateur est plus faible qu’aux États-Unis, en Europe et au Canada, et l’Afrique représente un pourcentage important de ce marché.

Selon Internet World Stats, l’Afrique compte près de 1,4 milliard d’habitants, mais son taux de pénétration de l’internet n’est que de 39 %, alors que le taux moyen mondial est de 59 %. Facebook espère construire une infrastructure internet pour les pays en développement, devenant ainsi synonyme de ce qu’est l’internet pour de nombreux utilisateurs novices.

« Après tout, Facebook et Google ont établi leur présence bien plus tôt sur le continent, mais ils n’ont pas contribué de manière significative à la lutte pour la liberté d’expression ni pris de mesures pour contrer les fermetures d’Internet »

Selon Twitter, la récente nomination du Ghana pour accueillir le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA) s’inscrit dans l’objectif global de l’entreprise d’établir une présence dans la région qui soutiendra ses efforts pour améliorer et adapter ses services à travers l’Afrique. L’accord AfCFTA devrait permettre de réduire les barrières tarifaires, de stimuler les échanges commerciaux à hauteur de plusieurs milliards de dollars et de faciliter les transactions commerciales entre plus de 50 pays africains. Cela confirme l’idée que l’implantation de Twitter est en grande partie une décision commerciale.

Bien que l’implantation de Twitter en Afrique ait été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme, il est peu probable qu’elle soit d’un grand secours dans la lutte contre la censure de l’internet et la répression des médias sociaux. Après tout, Facebook et Google ont établi leur présence bien plus tôt sur le continent, mais ils n’ont pas contribué de manière significative à la lutte pour la liberté d’expression ni pris de mesures pour contrer les fermetures d’Internet.

Facebook a ouvert son premier bureau africain à Johannesburg, en se concentrant sur les marchés en croissance du Nigeria, du Kenya et de l’Afrique du Sud. En 2008, Google a commencé à étendre sa présence en Afrique avec son siège social au Kenya tout en s’étendant à d’autres pays, notamment le Ghana, l’Ouganda, le Rwanda, le Nigeria et le Sénégal. Pourtant, le nombre de coupures d’internet sur ces continents n’a fait qu’augmenter au cours de la dernière décennie.

Les médias sociaux, autrefois considérés comme une technologie profondément démocratique, permettent de plus en plus aux autoritaires et à leurs alliés d’agir. Il est plus facile de diffuser des fausses nouvelles sur les médias sociaux que de les corriger et plus rapide d’attiser les divisions sociales que de les résoudre.

La façon dont les citoyens s’engagent sur Facebook et d’autres plateformes de médias sociaux aide désormais les dirigeants autoritaires à affaiblir les fondements des systèmes démocratiques. Il est donc crucial de veiller à ce que les entreprises technologiques, dans leur quête de nouveaux marchés lucratifs, ne se plient pas à leurs propres normes et ne deviennent pas les complices de gouvernements autocratiques.

*Torinmo Salau est un écrivain et un journaliste basé à Lagos, au Nigeria. Son travail a été publié dans Quartz, Al Jazeera, Roads and Kingdoms, le Guardian, et ailleurs.

Source : Foreign Policy

