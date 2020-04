A l’heure où les économies mondiales sont plombées par la pandémie Covid-19, les questions se posent sur les conséquences sur l’Afrique. Rodrigue Fouafou, Camero-canadien, entrepreneur, investisseur en startup et business mentor, spécialiste de la Tech en Afrique, y voit des opportunités. L’occasion de libérer le potentiel de l’Afrique.

Le coronavirus n’est pas seulement une urgence en termes de santé publique. Il représente également une menace importante pour l’économie mondiale. Cela a déjà provoqué l’effondrement des marchés boursiers mondiaux, ce qui fait craindre une récession. Jusqu’à présent, l’Afrique a échappé à l’ampleur de l’infection observée dans d’autres parties du monde. Mais cela signifie-t-il que cela permettra également d’échapper aux conséquences économiques de la pandémie?

La réponse est certainement non. Les pays africains commercent plus avec le reste du monde qu’ils ne le font entre eux, avec la Chine notamment, l’épicentre de l’épidémie de Covid-19. C’est le plus grand partenaire commercial de l’Afrique et l’économie chinoise a été gravement perturbée, les usines ont été fermées, de nombreux vols internationaux sont suspendus et les travailleurs placés en lock-out. Résultat, les commerçants africains, habitués à faire des allers-retours pour acheter des produits chinois, ne peuvent plus se procurer le stock dont ils ont besoin.

Cependant, tout n’est pas sombre pour l’Afrique. Covid-19 révèlera les lacunes de l’espace technologique africain pour que les entrepreneurs et les innovateurs en résolution de problèmes en profitent.

Cette pandémie mondiale stimulera les innovations suivantes :

Créer des solutions africaines aux défis typiquement africains

Le chaos crée des opportunités et un sentiment d’urgence suscite des changements, des changements de paradigme. Déjà, de nombreuses startups technologiques africaines existantes et nouvellement créées ont été impliquées dans le combat contre les coronavirus ( prévention, diagnostic, précaution, suivi, éducation, etc.). Alivo Startup au Bénin, Healthline (anciennement GiftedMom) au Cameroun, contribue à apporter des solutions dans la lutte contre la propagation du coronavirus.

De même, au Nigéria, Ventures Platforms s’est associé au gouvernement de l’État de Lagos par le biais de son agence, le Conseil de recherche et d’innovation scientifique de l’État de Lagos (LASRIC), dans le but de trouver des solutions technologiques pour faire face à la pandémie actuelle de Covid-19. La collaboration fournira une assistance opérationnelle rapide aux équipes et startups sélectionnées.

Certaines des innovations critiques en Afrique après la Covid-19 concerneront :

E-Santé EduTech Commerce électronique Solutions numériques et bien d’autres

» La crise est une excellente occasion pour les Africains d’accélérer la croissance des écosystèmes d’innovation locaux et intra-africains et d’améliorer les systèmes et technologies de santé «

Les gouvernements africains avec des acteurs locaux et internationaux lancent des campagnes pour sélectionner des solutions technologiques potentielles qui peuvent aider à lutter contre la propagation de Covid-19 en Afrique. Covid-19 exposera probablement le défi des infrastructures de santé en Afrique. La crise est une excellente occasion pour les Africains d’accélérer la croissance des écosystèmes d’innovation locaux et intra-africains et d’améliorer les systèmes et technologies de santé.

Il présente des conditions équitables pour les solutions mondiales

La perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales devrait faire monter en flèche les prix des produits alimentaires et autres biens essentiels pour les pays africains à forte demande d’importation. Par conséquent, les entrepreneurs africains ont une occasion unique de prouver leur volonté d’innover et de profiter pleinement de cette chance unique sur le marché. Cela peut être fait en permettant aux écosystèmes technologiques locaux, en créant des startups de soins de santé, des projets de biotechnologie et des solutions de gouvernement électronique.

Alors que le commerce électronique et l’apprentissage en ligne gagnent du terrain en Afrique, les gouvernements seront invités à passer au numérique et à offrir la plupart des services publics en ligne, ce qui stimulera la demande locale de solutions technologiques, augmentera les dépenses des consommateurs et lancera une nouvelle vague de croissance économique après Covid. -19

Les augmentations de prix en Afrique en raison de Covid-19 pourraient conduire à davantage d’investissements dans les startups agro-industrielles locales, la transformation et la fabrication à petite échelle, la gestion des déchets alimentaires et les solutions de nutrition, les technologies et médias créatifs et les emplois à domicile.

Outre les diverses opportunités de création de startups technologiques et numériques pour résoudre les problèmes sociaux, la crise démontre l’importance de mettre pleinement en œuvre l ‘ »Accord de libre-échange continental africain » (ZLECAf) en tant que mécanisme pour renforcer la résistance et la gestion à long terme de la volatilité. La ZLECAf appelle à une augmentation du commerce intra-africain des produits pharmaceutiques et essentiels, ainsi qu’au transfert et à l’adaptation des technologies. Il s’agit d’une réponse nécessaire à la pandémie, qui a de graves conséquences financières et sociales pour les pays africains.

Les entrepreneurs sont encouragés à tirer parti des incitations offertes aux importateurs de denrées alimentaires pour garantir leurs achats à l’étranger et assurer des réserves suffisantes de produits essentiels.

Le numérique et le virtuel est la nouvelle norme

Africa Digital signifie construire, investir dans les infrastructures africaines. Je suis heureux de faire partie des experts du défi de l’innovation Africa 50 soutenu par la Banque Africaine de Développement appelé Last Mile Connectivity. Le but de l’organisation est d’augmenter considérablement l’accès à un Internet haut débit abordable et fiable dans les zones mal desservies en Afrique.

Des études récentes de la Banque mondiale montrent qu’une pénétration Internet supplémentaire de 10% peut augmenter le PIB de 1 à 4% dans les pays en développement et que les entreprises africaines utilisant Internet sont près de quatre fois plus productives par employé que celles qui ne le font pas.

Alors que la plupart des pays africains touchés par Covid-19 imposent un verrouillage pour restreindre les déplacements, les écoles ont été fermées et les travailleurs des industries non critiques ont dû rester chez eux, il n’y a jamais eu de demande plus élevée de travail virtuel à domicile à travers le continent.

« Une nouvelle Afrique virtuelle renaîtra »

«Une nouvelle Afrique virtuelle » renaîtra, c’est pourquoi plusieurs plateformes africaines d’enseignement à distance accéléreront leur croissance, affirme Adamou Diawara, fondateur de l’Université virtuelle du Mali. Microsoft et Zoom, les deux solutions importantes dans cet espace, ont récemment signalé une augmentation globale du trafic, notamment en Afrique, où les pays touchés continuent d’être totalement bloqués.

Cela a conduit à une augmentation soudaine de la demande de travail à partir de solutions à domicile. C’est le meilleur moment pour l’Afrique de mettre en œuvre l’utilisation de la science des données, de l’IA et de la technologie blockchain pour résoudre les réalités économiques après Covid-19. Les économies numériques ont de bonnes chances de croître significativement durant cette crise.

Les petites entreprises ont une chance unique de se connecter en ligne et d’utiliser des technologies déjà existantes comme WhatsApp, Facebook Marketplace et d’autres solutions similaires pour augmenter les revenus tout en fournissant des plates-formes permettant aux utilisateurs de magasiner pendant les périodes de verrouillage.

Il renforce l’Afrique en tant que continent jeune

L’Afrique a la population la plus jeune du monde et elle croît rapidement. D’ici 2055, la population de jeunes du continent (âgés de 15 à 24 ans) devrait plus que doubler le total de 226 millions en 2015. La jeune population africaine signifie une adoption plus rapide des nouvelles technologies et innovations.

En conclusion, la crise Covid-19 est un événement sans précédent, qui se produit une fois toutes les 2 ou 3 générations. La dernière fois qu’une telle crise sanitaire mondiale s’est produite, c’était en 1918 lors de l’épidémie de grippe espagnole.

En tant qu’entrepreneur, cela représente une opportunité unique et rare pour l’innovation, la créativité et l’invention. Cela permettra une collaboration, un partenariat et une consolidation solides des incubateurs, des accélérateurs, du centre technologique, des organisations de la diaspora, des investisseurs anges, des VC, des événements, des médias, des centres d’innovation. Même une fusion entre startups. L’objectif de cet écosystème technologique est d’apporter des solutions qui résolvent les problèmes immédiats alors que le monde et l’Afrique sont paralysés par cette pandémie.

Il faut tirer le meilleur parti d’une mauvaise situation. Cette chance ne reviendra probablement jamais de votre vivant. Le moment est donc venu de jouer votre rôle pour faire avancer la technologie en Afrique et faire avancer le continent ensemble.