Par Komlan Avoulete*

Les États-Unis peuvent mobiliser d’énormes ressources pour les questions qui leur tiennent à cœur. Cette année, l’administration Biden a donné à l’Ukraine plus de 54 milliards de dollars d’aide pour résister à l’invasion brutale de la Russie. Ces sommes énormes démontrent l’engagement sincère de l’Amérique envers l’Ukraine et sa démocratie.

L’Amérique soutient depuis longtemps que l’Afrique est importante pour la sécurité nationale des États-Unis. Mais quand vient le temps pour Washington de mettre son argent à sa bouche, l’Amérique est souvent à court. Le sommet américano-africain des dirigeants , prévu en décembre 2022, sera l’occasion pour l’administration Biden de démontrer que les États-Unis sont prêts à investir concrètement dans leurs relations avec les pays africains. Les Africains ont assisté à de nombreux sommets de ce type organisés par les États-Unis , la France et d’autres pays . Mais à quelques exceptions près, ces sommets ont largement fait faillite. Les beaux discours sont rarement suivis d’actions concrètes, et rien ne change.

Si le sommet – et la nouvelle stratégie américaine pour l’Afrique subsaharienne – doit réussir, l’administration Biden devra tirer pleinement parti de son expertise en matière d’innovation technologique, de cybersécurité et de soins de santé pour améliorer matériellement la vie des Africains. Bien que les inquiétudes des États-Unis concernant la montée de la Chine et les activités de la Russie en Afrique soient compréhensibles, la politique américaine sur le continent ne doit pas être axée sur la géopolitique, mais sur les besoins de développement de l’Afrique.

Vrai changement ou plus de la même chose ?

Le Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique semble prêt à innover . Mais à moins qu’elle ne soit suivie d’actions concrètes sur le terrain, il y a un danger qu’elle soit considérée comme une simple réunion de plus convoquée par une grande puissance qui ne fait rien pour répondre aux besoins de l’Afrique.

Voici deux choses que l’Amérique peut faire pour s’assurer que le Sommet des dirigeants américano-africains n’est pas un échec. Premièrement, les États-Unis devraient s’assurer que leurs ambassades sur le continent ont l’autorité et les ressources (y compris le personnel) pour mettre en œuvre les politiques américaines. Deuxièmement, Washington devrait renouveler l’ African Growth and Opportunity Act et étendre sa portée pour accroître l’accès aux marchés américains pour les pays africains afin de contribuer à leur développement économique.

Le sommet est une excellente occasion pour les États-Unis d’appliquer leur expertise dans des domaines tels que l’innovation technologique, la cybersécurité et la sécurité, et les problèmes de santé mondiaux, ainsi que leur puissance économique, pour répondre aux besoins de développement impérieux du continent. Si le sommet pose de nouvelles bases dans les relations avec les nations africaines, suivies d’actions concrètes, il pourrait aider les Etats-Unis à contrebalancer l’influence de la Chine et de la Russie sur le continent.

Ce sommet est une réelle opportunité pour les Etats-Unis de montrer leur sincérité et leur volonté d’accompagner les pays africains dans leurs efforts de développement. Avec leur récent soutien à l’Ukraine, les États-Unis ont démontré qu’ils peuvent poursuivre avec une aide importante s’ils le veulent vraiment. Il y a quelques mois, le Congrès a approuvé 40 milliards de dollars supplémentairesen aide à l’Ukraine pour soutenir ses efforts contre l’invasion russe. Bien que ce soutien soit louable, ce serait un message puissant aux dirigeants et aux peuples d’Afrique si le Congrès allouait des fonds importants pour faire face aux conflits armés, à l’insécurité alimentaire, aux problèmes d’infrastructure et aux impacts négatifs du changement climatique sur le continent, ainsi qu’à travailler pour renoncer aux prêts africains du Fonds monétaire international qui imposent un lourd fardeau de la dette. L’aide financière et technique américaine axée sur les infrastructures, la promotion de la démocratie, l’énergie, la santé, l’éducation et l’agriculture est cruciale pour le continent, et plutôt que de se concentrer sur le potentiel des prêts chinois conduisant les pays africains dans le piège de la dette, l’accent mis sur l’allégement du fardeau des prêts du Fonds monétaire international (FMI) aux pays africains renforcerait l’engagement déclaré envers le partenariat avec l’Afrique. L’administration Trump a dit aux pays africains de ne pas s’attendre à son soutien pourallégement de la dette . D’une part, les nations souveraines doivent accepter la responsabilité des décisions qu’elles prennent, mais il faut aussi garder à l’esprit que, comme la Chine, le FMI aurait dû faire preuve de diligence raisonnable avant d’accorder des prêts à des pays, dont beaucoup ont dû par le passé bénéficier d’un allégement de la dette en raison de l’incapacité de rembourser les prêts.

La course sera gagnée par les sages

En novembre 2021, le secrétaire d’État Antony Blinken a affirmé que « l’Afrique façonnera l’avenir », a-t-il ajouté, « et pas seulement l’avenir du peuple africain mais du monde ». L’importance nouvelle de l’Afrique dans la politique étrangère américaine est une nécessité et un élément crucial pour l’humanité. Les actions sur le terrain, cependant, doivent soutenir cela et surmonter tout sentiment que l’Afrique n’est qu’un pion dans un jeu de grande puissance. Les pays africains, naturellement, agiront dans leur meilleur intérêt. Lorsque les intérêts américains s’aligneront sur eux, les États-Unis l’emporteront. À long terme, les pays extra-régionaux qui démontrent une compréhension de l’Afrique et apportent un soutien concret pour les aider à atteindre leurs objectifs de développement seront les pays qui auront le plus d’influence.

Les États-Unis doivent avant tout garder à l’esprit que l’Afrique n’est pas seulement une source de ressources stratégiques, ni simplement un théâtre d’efforts mondiaux de lutte contre le terrorisme. C’est le plus grand bloc électoral régional des Nations Unies et abritera un quart de la population mondiale d’ici 2050 . L’Afrique compte et influencera les affaires mondiales. Que cette influence soit positive ou négative du point de vue des États-Unis dépend du fait que, dans la mise en œuvre de leur nouvelle stratégie, les États-Unis associent les actions aux paroles.

Géopolitique mondiale et Afrique

L’influence chinoise et russe en Afrique s’enracine, en partie, dans l’histoire de la décolonisation. Pékin et Moscou ont soutenu de nombreux pays africains dans leur lutte pour l’indépendance des empires européens. Les États-Unis, en revanche, ont largement soutenu les efforts européens sur le continent, ou, comme en Angola, ils ont aidé les Africains qui se sont battus contre ceux soutenus par les nations communistes . En conséquence, de nombreux Africains sont prédisposés à considérer la Chine et la Russie comme des partenaires fiables.

La nouvelle stratégie américaine envers l’Afrique subsaharienne est un bon premier pas dans l’amélioration de la position de l’Amérique sur le continent. Les États-Unis devraient donner suite à ce document en dotant entièrement les ambassades africaines en personnel, en nommant et en postant des ambassadeurs dans les pays africains et en travaillant avec les Africains pour répondre aux besoins de développement. Prendre ces mesures serait le meilleur moyen d’améliorer les liens avec l’Afrique tout en promouvant les intérêts américains.

Le Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique est une excellente occasion pour les États-Unis de transmettre aux Africains des actions concrètes, telles que la manière dont Washington contribuera au développement économique en accordant un meilleur accès au marché. Ce sera également l’occasion de signaler que les États-Unis considèrent les nations africaines comme un partenaire égal et important en garantissant un personnel et des ressources adéquats aux ambassades américaines sur le continent.

Pour gagner le cœur et l’esprit des Africains, et pas seulement de leurs dirigeants, les États-Unis devraient chercher à développer un véritable partenariat gagnant-gagnant avec les pays africains fondé sur le respect mutuel, des liens économiques et de sécurité solides et la promotion du respect des droits de l’homme et règle de loi. De cette façon, il pourra protéger ses intérêts et gagner plus d’influence sur le continent.

En fin de compte, ce sont les actions, et non les paroles, qui détermineront si le prochain sommet États-Unis-Afrique et la stratégie africaine la plus récente des États-Unis réinitialiseront les relations avec le continent.

*Komlan Avoulete est titulaire d’une maîtrise en diplomatie et relations internationales, spécialisée dans la sécurité internationale et l’Afrique, de l’Université Seton Hall. Il est rédacteur indépendant à International Policy Digest.

Source : Foreign Policy Research Institute

