Alors que les inscriptions féminines dans l’enseignement supérieur ont triplé dans le monde entre 1995 et 2018, l’écart entre les sexes reste important dans les établissements d’enseignement supérieur d’Afrique subsaharienne. Les femmes sont particulièrement sous-représentées dans les domaines STEM en raison de plusieurs barrières que la région doit nécessairement lever pour atteindre son plein potentiel de développement socio-économique, soutient la PDG de l’Institut africain des sciences mathématiques (AIMS) Lydie Hakizimana.

Par Lydie Hakizimana*

Chaque année, le 8 mars est réservé à la célébration de la journée internationale de la femme. Le thème de la journée internationale de la femme de cette année est « L’égalité des sexes aujourd’hui pour un avenir durable ». Le thème de cette année est axé sur la célébration de la contribution de nos femmes et de nos filles dans le monde entier, dont le travail influence à la fois les actions de base et les actions politiques pour un avenir durable. Plus encore, cette journée nous permet également de réfléchir à la transformation socio-économique de l’Afrique vers un avenir prospère et au rôle que nous pouvons jouer pour garantir l’équité dans l’enseignement supérieur.

De toute évidence, l’équité peut être définie simplement comme l’impartialité, la justice et l’égalité des chances pour tous. À l’échelle mondiale, le nombre de femmes inscrites dans l’enseignement supérieur a triplé entre 1995 et 2018. Un changement largement influencé par la discrimination positive. Malgré l’augmentation rapide du niveau d’éducation des femmes, les données indiquent que le nombre de femmes dans les niveaux d’enseignement supérieur est supérieur à la moyenne. Toutefois, dans le cas de l’Afrique subsaharienne, les hommes sont surreprésentés, avec 73 étudiantes inscrites pour 100 hommes. Seulement, entre 18 et 31 % des chercheurs scientifiques en Afrique subsaharienne sont des femmes.

Dans ce cadre, le passage du rôle de l’Afrique de consommateur à celui de producteur de technologies nécessite des investissements dans le développement des capacités humaines – en particulier dans la recherche et le développement, où nous avons actuellement moins de chercheuses.

« À l’AIMS, notre vision est de mener la transformation de l’Afrique grâce à une formation scientifique innovante, des avancées techniques et des découvertes révolutionnaires »

Il est nécessaire de reconnaître que plusieurs facteurs, y compris les obstacles individuels et organisationnels, affectent la mobilité ascendante des femmes dans la poursuite de carrières STEM et contribuent activement à la recherche et au développement. Autrement dit, pour parvenir à l’équité dans nos établissements d’enseignement supérieur, en particulier dans le domaine de la recherche, nous devons supprimer tous les obstacles qui empêchent les femmes de participer pleinement à toutes les possibilités éducatives et non académiques offertes par les établissements d’enseignement supérieur.

Compte tenu de ce contexte, l’African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) s’est imposé depuis 2003 comme un écosystème d’excellence dans le domaine des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM), en investissant dans la réussite des étudiants et des enseignants et en reliant la science et la politique.

À l’AIMS, notre vision est de mener la transformation de l’Afrique grâce à une formation scientifique innovante, des avancées techniques et des découvertes révolutionnaires. Pour contribuer à combler l’écart entre les sexes dans l’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne, nous sommes les pionniers d’un accès inclusif et d’un modèle inventif avec une stratégie de recrutement proactive pour les femmes. Voici comment :

1. L’éducation et la formation : L’AIMS compte actuellement plus de 2500 anciens étudiants de 44 pays africains, dont plus de 806 poursuivent actuellement des doctorats et des carrières de recherche. Bien que l’AIMS ait établi un solide réseau d’étudiants au fil des ans, avec 33 % de femmes parmi les anciens élèves, elle n’a pas encore atteint son objectif de parité entre les sexes. C’est pourquoi, en 2021, nous avons lancé le programme Girls in Mathematical Sciences (GMSP) au Ghana. L’objectif est d’encadrer les participantes pour qu’elles poursuivent une carrière dans les STEM au plus haut niveau dans la recherche, la formation et l’industrie. Le GMSP est un programme de neuf mois entièrement financé, passionnant et stimulant, créé pour des étudiantes de terminale brillantes, curieuses et créatives afin de libérer leur potentiel dans le domaine des sciences mathématiques. En outre, nous investissons constamment dans des activités d’engagement et de sensibilisation du public afin de démystifier la science au niveau local, offrant ainsi un mentorat aux jeunes filles et les encourageant à poursuivre des carrières dans les STIM. Par conséquent, nous nous engageons à accroître la diversité des genres en mettant en œuvre une stratégie de recrutement solide et ciblée.

2. Recherche et innovation : L’ambition de l’AIMS est de créer un environnement inclusif et favorable qui favorise la découverte et les avancées dans le domaine des sciences théoriques et appliquées. Dans cette perspective, nous avons par exemple encouragé la recherche des femmes sur la résilience climatique. Les femmes sont les plus touchées par le changement climatique, en particulier dans les communautés pauvres où leurs moyens de subsistance dépendent davantage des ressources naturelles sensibles au climat. Inversement, les femmes ont historiquement eu moins d’opportunités que les hommes pour apporter des contributions significatives à la lutte contre le changement climatique. Depuis 2017, avec le soutien de nos partenaires, nous avons attribué plusieurs bourses dans le cadre de notre programme de bourses en sciences du climat axé sur les femmes, qui vise à favoriser une participation accrue des femmes à la recherche de solutions scientifiques au changement climatique. En tant que réseau de centres de recherche d’excellence, nous sommes particulièrement ravis de constater une augmentation des contributions de nos chercheuses aux politiques. Par exemple, le Dr Nana Ama Browne Klutse, chercheuse résidente de l’AIMS-Canada, a dirigé l’ATLAS et le chapitre 12, dont elle a codirigé la section Afrique. Elle a également contribué à d’autres chapitres pertinents pour l’Afrique où les sujets les plus brûlants sont évalués avec une boursière AIMS WiCCS en science du changement climatique, le Dr Evelyne Touré Ndatchoch.

3. L’emploi et l’entreprenariat : Pour faire face à la possibilité d’une explosion de la jeunesse et à l’augmentation des chiffres du chômage sur le continent, nous devons rechercher de nouvelles voies vers l’emploi. À cet égard, nous devons encourager les transitions du laboratoire au marché et créer des opportunités d’essaimage qui émergent de nos universités. Et ce d’autant plus que les méga-défis de l’Afrique sont des opportunités d’innovation. À l’AIMS, nous sommes les pionniers d’un modèle d’apprentissage intégré au travail en Afrique. Nos partenaires industriels bénéficient d’un talent et d’un soutien techniques grâce à notre programme de master coopératif ancré dans notre initiative industrielle. Grâce à notre partenariat avec l’École européenne de management, MANOBI, la Banque de Kigali, nous comblons le fossé des compétences. Par exemple, Harriet Kudakwashe Marima a rejoint B braun Zimbabwe en tant que responsable du capital humain et du développement stratégique après avoir effectué son stage dans le cadre du programme AIMS-ESMT.

De même, Mary Warmann (promotion 2014 – Ghana) a créé une boulangerie appelée « She Bakes ». Elle p roduit et vend des aliments à base de farine tels que des gâteaux, du pain et des biscuits.

« Assurer l’équité dans l’enseignement supérieur n’est pas seulement une question de droits de l’homme : elle est nécessaire à notre développement socio-économique »

Par conséquent, principalement dans la recherche, assurer l’équité dans l’enseignement supérieur n’est pas seulement une question de droits de l’homme. Elle est nécessaire à notre développement socio-économique. Par conséquent, en abordant cette question systémique, nous devons tirer parti du leadership adaptatif et de l’apprentissage par les pairs pour favoriser l’équité.

* Lydie Hakizimana est la directrice générale de l’African Institute for Mathematical Sciences (AIMS), le premier et le plus grand réseau africain de centres d’excellence pour une formation post-universitaire innovante en sciences mathématiques, avec cinq centres en Afrique du Sud, au Sénégal, au Ghana, au Cameroun et au Rwanda. Elle est également la fondatrice de Drakkar Ltd, une maison d’édition éducative rwandaise pionnière, et de Happy Hearts Preschools, le réseau d’écoles maternelles privées qui connaît la croissance la plus rapide au Rwanda.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe