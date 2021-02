Il y a 10 ans, j’étais assis à votre place. Mon vœu le plus cher est que, dans 10 ans quand vous serez à ma place, vous deveniez des étoiles brillantes dans le ciel pour ceux qui seront assis où vous êtes aujourd’hui et que vous fassiez 10 fois plus que moi. Pour y arriver, regardez juste régulièrement dans le rétroviseur de vos vies, restez attentifs à la petite voix qui chuchote en vous et laissez vous guider par elle.

Par Cédric Atangana*

« Chers jeunes,

C’est plus qu’un honneur de revenir dans cette école sur notre continent et avoir le privilège de vous parler. Cette école où tout a commencé, cette école où ma vie a changé.

Il y a 10 ans j’étais assis à votre place. Je me posais les mêmes questions que vous, l’avenir était incertain et je m’inquiétais beaucoup de tout. Aujourd’hui, quand je regarde dans le rétroviseur de ma vie, je ne me vois pas moi, je vous vois vous. Je vois les peines de cœur et d’âme que je transportais en moi et que beaucoup d’entre vous transportent aussi aujourd’hui.

« Je ne suis pas un génie, j’ai juste eu la grâce d’être transporté jusqu’ici par un vent divin d’un extraordinaire infini à travers toutes les personnes qui ont mis des pierres sur ma route, des pierres sur lesquelles j’ai pu m’appuyer pour avancer »

Je ne suis pas un génie, j’ai juste eu la grâce d’être transporté jusqu’ici par un vent divin d’un extraordinaire infini à travers toutes les personnes qui ont mis des pierres sur ma route, des pierres sur lesquelles j’ai pu m’appuyer pour avancer. Ces personnes sont si nombreuses que je ne pourrai les compter, et j’ai l’humilité de reconnaître que jamais je n’aurai assez de force pour leur rendre ce qu’elles m’ont donné, tellement c’est proche de l’infini.

Alors pour maintenir la colonne de flux d’énergie positive dont j’ai bénéficié jusqu’ici, la vibration de reconnaissance que j’ai pour toutes ces personnes m’amène à vous donner ce que j’ai de plus précieux et de plus cher aujourd’hui. Je vous donne donc ma santé, mon énergie et mon temps. J’ai pris beaucoup de coups en chemin, mais ma passion pour l’Afrique et donc pour vous reste infinie. Je serai à votre écoute, je continuerai à financer vos projets, je m’impliquerai dans les vôtres aussi longtemps qu’il me sera donné de le faire, je vous prendrai en stage, j’exhorterai mon réseau à m’aider en faisant pareil pour vous tirer vers le haut car seul je sais que je ne pourrai pas y arriver.

« Si je pouvais donner un conseil à moi d’il y a 10 ans (donc vous), je dirais “cher jeune, arrête de t’inquiéter pour demain car il ne nous appartient pas, chaque jour s’occupera de lui-même, reste juste à l’écoute de la voix qui parle en toi, c’est elle qui te mènera vers ta destinée »

Il y a 10 ans, j’étais assis à votre place. Mon vœu le plus cher est que, dans 10 ans quand vous serez à ma place, vous deveniez des étoiles brillantes dans le ciel pour ceux qui seront assis où vous êtes aujourd’hui et que vous fassiez 10 fois plus que moi. Pour y arriver, regardez juste régulièrement dans le rétroviseur de vos vies, restez attentifs à la petite voix qui chuchote en vous et laissez vous guider par elle.

Enfin, si je pouvais donner un conseil à moi d’il y a 10 ans (donc vous), je dirais “cher jeune, arrête de t’inquiéter pour demain car il ne nous appartient pas, chaque jour s’occupera de lui-même, reste juste à l’écoute de la voix qui parle en toi, c’est elle qui te mènera vers ta destinée. Le chemin est encore très long, garde donc jalousement ton cœur car c’est le socle de ta santé intérieure et fais attention à ta santé physique car c’est ton plus grand capital, face à elle l’argent ne vaut pas plus que de la poussière. Le succès peut se produire une fois dans ta vie, mais saches qu’il ne se produira pas ainsi tout le temps. Le succès est le résultat d’un processus, c’est la conséquence produite par une volonté ou une motivation qui se recharge régulièrement, une préparation physique et mentale continue et l’avènement du bon timing. Quand les astres s’alignent en votre faveur (et ils le feront toujours à un moment ou un autre), il faut être prêt”.

Bonne chance à vous »

*Cedric Atangana est co-fondateur de WeCashUp.com

Message initialement communiqué aux jeunes élèves et aux étudiants présents à Ecole Polytechnique de Douala au Cameroun, jeudi 4 février 2021 pendant la “Semaine de l’Innovation et d’Entreprenariat“.

Source : https://developers.wecashup.com/mon-message-à-la-jeunesse-africaine-cedric-atangana-a409b5ecba13

Ce message est également disponible en : Anglais