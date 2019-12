La Banque Islamique de Développement (BID) organise à Dakar, en partenariat avec le gouvernement du Sénégal, son sommet annuel sur les Transformers. Le « Transformers Summit » réunit des entrepreneurs et des innovateurs, ainsi que les secteurs privé et public, dans le but de promouvoir les solutions fondées sur la science, la technologie et l’innovation pour remédier à certains défis de développement les plus pressants.

Le « Transformers Summit » fait partie des engagements de la Banque Islamique de Développement en matière de Science, de Technologie et d’innovation (STI). En 2018, la Banque a activement lancé un fonds de 500 millions de dollars pour l’innovation et la technologie qui fournit des capitaux de démarrage aux jeunes entreprises et aux PME afin de faciliter le progrès économique et social dans leurs villes et leurs communautés respectives.

Le Transformers Summit 2019, qui s’ouvre le 9 décembre, sera inauguré par S.E. Dr. Bandar Hajjar, Président de la BID et S.E. Macky Sall, Président du Sénégal, et verra la participation du Dr. Ibrahima Khaliloulah DIA, Chef du Département de la Santé numérique, ministère de la Santé et de l’Action sociale, gouvernement du Sénégal, Abdoulaye Sene, Président du Comité Préparatoire de l’Organisation du 9eForum Mondial de l’Eau « Dakar 2021 », Marjorie Saint Lot, responsable pays Uber pour la Côte d’Ivoire ou encore Yacine Barro Bourgault, Country Manager par intérim de Microsoft pour l’Afrique occidentale et centrale.

« Le moment est venu d’aider les scientifiques et les innovateurs à progresser dans l’amélioration de la durabilité de nos villes »

« Je suis ravie d’organiser le Transformers Summit cette année au Sénégal, un pays qui met l’accent sur le pouvoir de la science, de la technologie et de l’innovation pour affronter les difficultés de développement dans une économie en expansion constante, indiquera Dr. Hayat Sindi, Conseillère en Chef du Président de la BID en Science, Technologie et Innovation, lors d’une conférence de presse préalable à l’évènement . La population mondiale continuant de croître, il est urgent de résoudre ce problème. Le moment est venu d’aider les scientifiques et les innovateurs à progresser dans l’amélioration de la durabilité de nos villes. »

« Nous sommes ravis d’être le premier pays membre de la BID à accueillir le Transformers Summit et à célébrer l’innovation qui nous aide à améliorer rapidement nos villes, poursuivra Amadou Hott, Ministre Sénégalais de l’Economie, de la Planification et de la Coopération. Je félicite les deux présidents de nous avoir permis de nous réunir tous pour débattre de l’importance de la science et de la technologie afin de créer un environnement plus fort et plus résilient pour nos communautés. Nous sommes impatients d’accueillir tout le monde dans notre pays et de montrer au monde certaines des dernières idées venant de notre région. »

Le Sénégal est le premier pays membre de la BID à accueillir cet événement. L’édition de cette année explorera des thèmes pertinents pour le pays, ainsi que pour l’Afrique de l’Ouest et au-delà de cette région. Parmi lesquels l’impact du changement climatique sur l’urbanisation et le logement dans les villes en croissance ; comment mieux connecter les villes et les communautés du monde ; comment pouvons-nous fournir une éducation pour tous et inspirer la population toujours croissante de jeunes ; comment améliorer la santé des citadins…

Pour en savoir plus :https://isdb-transformers.org