Le plus haut diplomate des États-Unis se trouve en Afrique du Sud dans le cadre d’une tournée de trois pays africains, dont le Congo et le Rwanda, dans ce qui est considéré comme une compétition entre les nations occidentales et la Russie pour gagner le soutien des pays africains face à la guerre en Ukraine.

Les États-Unis considèrent les 54 pays d’Afrique comme des « partenaires égaux » dans la résolution des problèmes mondiaux, a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken en Afrique du Sud.

« Notre stratégie est ancrée dans la reconnaissance du fait que l’Afrique subsaharienne est une force géopolitique majeure – une force qui a façonné notre passé, façonne notre présent et façonnera notre avenir », a déclaré M. Blinken à l’université de Pretoria dans un discours détaillant les politiques de l’administration Biden pour l’Afrique.

« Il s’agit d’une stratégie qui reflète la complexité de la région, sa diversité, son agencement, et qui se concentre sur ce que nous allons faire avec les nations et les peuples africains, et non pour les nations et les peuples africains « , a-t-il ajouté.

La tournée de Blinken fait suite aux récents voyages dans des pays africains du ministre russe des Affaires étrangères Sergey Lavrov et du président français Emmanuel Macron.

