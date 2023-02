La masse terrestre de l’Afrique est plus grande que celle de l’Inde, de la Chine, de l’Europe et des États-Unis réunis, se classant au deuxième rang en termes de superficie terrestre et de croissance démographique. Entre-temps, la région a également traversé une série de transformations pour fournir les meilleures ressources à ses habitants. L’article suivant explique pourquoi l’Afrique devrait être une zone d’investissement prioritaire pour tout investisseur.

Par ARISE*

L’Afrique est un vaste continent avec une diversité de flore, de faune, de terres forestières, de groupes ethniques et de langues. La main-d’œuvre du continent a explosé au cours des dernières années, enregistrant des chiffres positifs sur plusieurs fronts ainsi que le développement social.

1. L’Afrique possède de vastes ressources naturelles – à la fois sur et à l’intérieur des terres

L’Afrique ne manque pas de ressources naturelles. Des étendues de réserves de pétrole aux incroyables terres forestières, le continent a pu se révéler comme un entrepôt de ressources précieuses. L’Afrique a environ 22% de ses terres totales couvertes de végétation naturelle, qui abrite plusieurs espèces de flore et de faune. L’industrie minière du continent est la deuxième plus importante au monde, propulsée par la demande mondiale et l’enthousiasme des investisseurs. Le secteur brille encore plus en raison du sentiment public croissant de sauvegarder ces ressources pour les générations à venir. Le continent a également connu des progrès dynamiques en termes de protection de ces ressources au fil du temps.

2. Population la plus jeune

Il y a un besoin pressant d’une main-d’œuvre qualifiée qui est prête à apprendre et à relever des défis. La population africaine a augmenté à un rythme rapide, avec plus de la moitié de sa population estimée à moins de 40 ans d’ici 2050. Ces chiffres devraient transformer le visage des entreprises travaillant actuellement en Afrique. Au fil des ans, la croissance en termes de productivité du travail, de niveaux d’éducation et de processus d’intégration plus fluides a poussé les jeunes à assumer des rôles stimulants. Des programmes formels de formation axée sur les compétences sont également mis en œuvre par les secteurs privé et public, ce qui accélère cette dynamique.

3. L’Afrique peut contribuer à atteindre les objectifs d’émissions de carbone fixés par l’accord de Paris

Il ne fait aucun doute que les énergies renouvelables sont le carburant de l’avenir. L’accord de Paris a mis un accord contraignant sur les pays de toutes les catégories pour qu’ils prennent des mesures concrètes pour réduire leurs émissions de carbone et contribuer à un environnement durable pour les générations futures. Cependant, les projections montrent que l’alimentation des économies via le mode des énergies renouvelables pourrait finir par coûter plus cher. La solution à ce problème réside dans le positionnement géographique stratégique de l’Afrique et la pléthore de sources d’énergie renouvelables. Plus de 85 % du paysage du continent reçoit une irradiation solaire horizontale globale de plus de 2 000 kWh/(m2 par an), ce qui l’aide à alimenter à la fois ses propres programmes à forte intensité énergétique et les demandes du reste du monde. L’investissement dans ce domaine pourrait s’avérer extrêmement rentable pour les investisseurs,

4. La demande devrait augmenter avec l’augmentation de la population

La population africaine a le potentiel de pousser à la fois la demande et l’offre dans la bonne direction. La population devant presque doubler d’ici 2050, une énorme demande d’articles essentiels et non essentiels est très susceptible de s’enregistrer. Cette demande poussera davantage les entreprises à augmenter leur offre, faisant appel à des niveaux de production induits. L’augmentation de la production exigerait une augmentation du niveau d’emploi qui améliorerait également le pouvoir d’achat de la population africaine commune. Compléter la croissance de la population avec une capacité de soins de santé adéquate, la production alimentaire et le développement des infrastructures aidera à maintenir l’élan. Le développement des zones économiques au Togo , au Bénin et au Gabon est déjà un pas dans cette direction.

5. Tendance croissante à la numérisation

La numérisation a été reconnue comme l’un des outils les plus puissants pour assurer le succès des objectifs de développement durable fixés pour 2030 et la vision de croissance de l’Afrique d’ici 2063. La numérisation contribue déjà à 5 % du PIB de plusieurs pays de la région. 80% de la population du continent a acquis l’accès aux abonnements de téléphonie mobile. La volonté politique d’améliorer la connectivité Internet dans la région est à son plus haut niveau. Divers gouvernements collaborent avec des organisations mondiales pour apporter les prouesses technologiques nécessaires pour connecter l’Afrique aux marchés émergents.

6. Programmes d’innovation menés par la communauté et progrès technologique

Au fur et à mesure que les économies d’un continent progressent, diverses nouvelles formes de conditions tendent à apparaître, de l’urbanisation rapide à la demande accrue de produits innovants et. Étant proche des ressources naturelles et ayant connu la plupart des problèmes de première main, l’Afrique a apporté des contributions significatives à la science, aux mathématiques, à l’astronomie et à la médecine. En dehors de cela, la diversité sociale et culturelle ajoute à la force globale du pays et de ses habitants pour créer des solutions inclusives qui résolvent des problèmes pratiques.

Conclusion

Tous ces indices rayonnent en raison du sentiment politique croissant de transformer l’économie et de pousser les gens à réaliser leur potentiel de croissance. Les derniers efforts de l’Afrique ont réussi à attirer l’attention du monde et il ne devrait pas falloir longtemps avant que le monde ne la reconnaisse comme la puissance manufacturière.

*ARISE IIP fournit des écosystèmes de classe mondiale à travers l’Afrique, contribuant au programme d’industrialisation du continent et améliorant la compétitivité de la fabrication.

