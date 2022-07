L’Afrique regorge de destinations secrètes qui ne demandent qu’à être découvertes. Voici les coups de cœur de l’équipe ANA !

Le désert de sel de Makgadikgadi Pans, Botswana

Bassin salé d’une superficie de 3 900 kilomètres, situé au milieu de la savane sèche du nord-est du Botswana, le désert de sel de Makgadikgadi est l’un des plus grands salins du monde.

Entouré par le désert du Kalahari, d’apparence austère, cette zone de marais salants du désert du Kalahari, formée par un immense lac qui s’est asséché il y a des millénaires, se transforme, aussitôt la pluie venue en un paysage verdoyant où l’on croise des ruée d’animaux sauvages.

Zèbres, des gnous et des flamants roses pour seuls autres visiteurs de cette inconnue du nord-est du Botswana. A noter, la migration des zèbres au Botswana commence lorsque les premières pluies tombent, généralement entre fin novembre et début décembre.

Le village flottant de Nzulezo, Ghana

Avec ses structures sur pilotis au-dessus de l’eau et ses maisons construites à partir de branches de palmier raphia, Nzulezo, dans le district de Jomoro, dans l’ouest du Ghana, pourrait passer pour une version moins élaborée de Venise, en Italie.

Le village, situé à 300 kilomètres (186 miles) d’Accra, la capitale du Ghana, coexiste depuis des siècles avec la nature et constitue une symbiose parfaite entre l’homme et la Terre.

Construit au-dessus du lac Tandane, Nzulezo tire son nom d’une langue locale, le nzema, qui signifie « surface de l’eau ».

Plus de 500 personnes vivent à Nzulezo, où toutes les tâches quotidiennes, de la préparation des repas à la scolarisation des enfants, se déroulent sur l’eau.

La légende veut que les ancêtres des Nzulezo aient été conduits par leur dieu, apparu sous la forme d’un escargot, jusqu’au lac Tandane, dans l’actuel Ghana. L’esprit leur a dit de construire leurs maisons sur l’eau pour plus de sûreté et de sécurité.

Plusieurs siècles après, les habitants de Nzulezo vivent toujours sur des structures en bois.

Nzulezo, qui figure sur la liste indicative des sites du patrimoine culturel mondial, est également connu pour ses espèces de tortues rares, ses singes et ses crocodiles.

Tsingy de Bemaraha, une forêt d’aiguilles calcaires, Madagascar

Madagascar est connu sous le nom de « Galapagos de l’océan Indien » car environ quatre-vingt-dix pour cent de la faune et de la flore ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre, ce qui les différencie nettement des « plaines d’Afrique ».

Le parc national des Tsingy de Bemaraha est une destination d’un autre monde où peu de gens ont foulé le sol, loin des foules de touristes. Le parc est dominé par deux plateaux calcaires spectaculaires, le Grand Tsingy et le Petit Tsingy.

Entre les plateaux se trouvent des zones de forêt, de savane, des lacs et des mangroves, créant une variété étonnante d’habitats différents. Un réseau de ponts suspendus aériens a été construit, permettant d’explorer cette région en grimpant d’un sommet à l’autre avec l’aide d’un guide qualifié.

Vallée du Draa, Maroc

A environ 5 heures de route de la très touristique Marrakech, entre les montagnes de l’Atlas et les dunes du Sahara se trouve l’un des paysages les plus splendides et les plus gratifiants du Maroc : le Draa, une masse de plantations de dattiers ponctuée de kasbahs en terre rouge battue se dressant contre le ciel.

Oued Drâa est le plus long fleuve du Maroc avec 1 100 kilomètres. Sa vallée comporte une partie habitée avec de nombreuses oasis dans le Draa moyen, c’est la classique « vallée du Drâa » du Maroc touristique, et une partie désertique en aval de Mahmid el Ghizane Zagora, à l’extrémité sud, constitue une bonne base avec des hôtels et des restaurants décents.

Archipel des Quirimbas – Mozambique

Secret le mieux gardé du Mozambique depuis de nombreuses années, l’archipel des Quirimbas est devenu une destination balnéaire très prisée mais qui conserve son exclusivité. Vous serez accueilli par la beauté intacte des plages de sable fin, des palmiers qui se balancent et des eaux turquoises invitantes.

Cet archipel est composé de plus de 27 îles au large, alignées le long de la côte du Mozambique. Chaque île a sa propre histoire à raconter, certaines présentant une architecture ancienne et d’autres étant surnommées les destinations les plus romantiques pour une lune de miel sur Terre. Le luxe aux pieds nus vous tente avec des séjours dans des lodges luxueux au bord de l’eau, vous permettant de disparaître du monde moderne.

Ces îles privées sont accessibles par avion léger ou par hélicoptère. Si vous n’êtes pas en train de faire de la plongée ou du snorkeling parmi les récifs vierges, vous admirerez le soleil couchant embrasser l’océan lors d’une croisière traditionnelle en boutre.

La ville fantôme de Kolmanskop, Lüderitz – Namibie

Lüderitz est une ville portuaire pittoresque sur la côte atlantique de la Namibie, entourée par le désert du Namib. Outre la dégustation de homards et d’huîtres frais de l’océan dans l’un des restaurants locaux, les promenades et l’admiration de l’architecture art-déco colorée constituent un passe-temps populaire.

À seulement dix kilomètres à l’intérieur des terres de Lüderitz, vous trouverez la ville fantôme de Kolmanskop. Elle a pris vie lorsque des diamants ont été découverts en 1908 et a finalement été abandonnée, laissant la ville intacte depuis 1954.

Aujourd’hui, c’est une destination obsédante et désolée où les sables du temps ont englouti la majeure partie de la culture des années 1920, autrefois très vivante. Des photographes du monde entier s’y rendent pour capturer des images saisissantes de ce lieu singulier.

Centre de conservation de Lekki, Nigeria

Le Nigeria abrite la plus longue promenade dans la canopée d’Afrique.

Une promenade loin au-dessus du sol sur la plus longue promenade dans la canopée d’Afrique est un excellent moyen d’explorer la beauté naturelle du Nigeria.

Le Lekki Conservation Centre offre une échappatoire sereine à l’agitation de Lagos, la capitale commerciale du Nigeria.

Volcan Nyiragongo, parc national des Virunga, République démocratique du Congo

Large de 2 kilomètres et contenant généralement un lac de lave, le volcan Nyiragongo est l’un des volcans les plus actifs d’Afrique, dont l’éruption de 2002 a déplacé un demi-million de personnes.

Le Nyiragongo est un splendide stratovolcan qui renferme le plus grand lac de lave actif au monde. Les pentes boisées du volcan abritent une variété d’animaux, y compris des chimpanzés, plusieurs espèces de singes et oiseaux, des guibs, et le caméléon à trois cornes, ce qui rend la marche encore plus gratifiante. Les plus aventureux oseront un trek…

Île Mafia, Tanzanie

Nombreux sont ceux qui se dirigent vers le Serengeti lorsqu’ils visitent la Tanzanie ou qui se dirigent vers le célèbre cratère du Ngorongoro – et qui peut les en blâmer ? La Tanzanie est l’une des plus incroyables destinations de safari en Afrique et il est facile de négliger les joyaux moins connus. Mais la glorieuse île de Mafia est vraiment un petit coin de paradis caché dans un monde de rivières, de lacs, de montagnes, de paysages arides et de bêtes migratrices. Situé à 75 miles de la côte est de Dar es Salaam, ce paradis de sable blanc de rêve est pratiquement intact.

Stone Town – Zanzibar

Stone Town, à Zanzibar, est une ville à l’architecture étonnante, avec un mélange unique d’éléments arabes, persans, indiens et européens. Site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO – au cœur de la ville de Zanzibar – c’est un enchevêtrement de ruelles sinueuses qui sont restées fidèles à leur caractère depuis le XIXe siècle.

Stone Town est sans aucun doute l’un des endroits les plus étonnants à visiter en Afrique, et pourtant vous n’aurez pas l’impression d’être en Afrique. L’exploration de ces étroites rues pavées imprégnées de style arabe et d’une atmosphère swahilie distincte est la meilleure façon de laisser vos pieds suivre votre curiosité.

Cette ville ancienne est une porte ouverte sur le passé, où vous pourrez flâner sur le marché de nuit des Jardins Forodhani ou vous promener dans le Beit el-Ajaib (Maison des Merveilles), un ancien palais de sultan. Peu connue de beaucoup, Stone Town est le lieu de naissance de Freddie Mercury, et vous trouverez également un musée en l’honneur du défunt chanteur de Queen.

En tant que paradis tropical, Stone Town offre une profusion d’activités nautiques. Naviguez sereinement sur un boutre traditionnel, nagez avec les dauphins et explorez de magnifiques récifs coralliens. Peu de destinations insulaires offrent un accès aussi intime à l’océan dans des conditions parfaites.

