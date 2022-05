En tête du classement mondial du Times Higher Education figurent les établissements d’enseignement supérieur américains et britanniques.

L’université d’Oxford occupe la première place mondiale, suivie de l’Institut de technologie de Californie, de l’université Harvard, de l’université Stanford, de l’université de Cambridge et de l’Institut de technologie du Massachusetts.

En Afrique, l’Égypte domine le classement avec 36 universités, suivie par neuf universités nigérianes, huit universités au Maroc et en Afrique du Sud, six au Ghana et cinq en Tunisie et en Algérie.

Les classements du Times Higher Education sont réalisés depuis 2004 et répertorient 1 600 universités dans 99 pays.