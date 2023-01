L’ancien responsable du financement du logement pour l’Asie et le Pacifique à la Société financière internationale (SFI), devient le directeur général (DG) de cette institution panafricaine de logement.

Par Bernard Bangda

Le 12 janvier 2023, à Nairobi, Thierno-Habib Hann a pris ses fonctions en tant que nouveau DG de Shelter-Afrique, une société panafricaine de financement du développement du logement. Le Guinéen avait été nommé à ce poste en août 2022 alors qu’il était en charge du financement du logement pour l’Asie/Pacifique à la Société financière internationale (SFI) à Bangkok, en Thaïlande.

Il succède au Zambien, Kingsley Muwowo, qui assurait l’intérim depuis le changement de direction en 2022. Thierno-Habib Hann apporte avec lui une expérience internationale de plus de 20 ans dans le domaine du financement du logement, des marchés de capitaux, de la banque d’investissement et du financement structuré. Tout autant qu’ on lui reconnaît à Thierno-Habib Hann « une riche expérience de direction dans le domaine du développement et de l’investissement, une connaissance approfondie du paysage immobilier et un solide bilan de réalisations ».

Titulaire d’une maîtrise en finance et investissements de l’université de Zicklin School of Business, Bernard Baruch, City de New York ; d’une maîtrise en comptabilité et finance (M.S.T.C.F) ainsi que d’une licence en gestion et économie appliquée (GEA), de l’université Paris IX Dauphine, Thierno-Habib Hann a débuté comme consultant principal dans le domaine des services financiers et des marchés de capitaux à New York au sein de la société de conseil Arthur Andersen, LLC. Puis, il se retrouve chez JPMorgan Chase et Goldman Sachs. Il y occupe respectivement les postes de directeur et vice-président. Dans ces organisations, il dirige des équipes d’investissement émettant des titres adossés à des créances hypothécaires (RMBS/CMO) et des dérivés de crédit (CDS).

Au Groupe de la Banque Mondiale, l’ancien de la SFI occupe les fonctions de directeur du programme de développement du secteur privé en Guinée, responsable de la conception et de la mise en œuvre du programme d’amélioration du climat des affaires tout en développant un pipeline d’investissements bancables et des projets de conseil au gouvernement dans des secteurs stratégiques de l’économie.

Par ailleurs, Thierno-Habib Hann est le cofondateur d’« Angel Africa », un groupe de réflexion panafricain créé pour assurer la prospérité économique du continent en développant et en encourageant les idées technologiques innovantes, les investisseurs et les partenariats commerciaux.

Une expertise et un engagement désormais mis au service de Shelter-Afrique, et, à ce titre, les attentes sont nombreuses. « Renforcement de la gouvernance, incarnation des valeurs de l’organisation et impulsion d’une stratégie d’investissement de la société axée sur la fourniture de logements abordables à grande échelle », peut-on lire dans le communiqué de presse.

Pour rappel, Shelter-Afrique est une institution panafricaine de financement et de développement du logement créée par les gouvernements africains et la Banque Africaine de Développement (BAD). Elle est née de la volonté de répondre au besoin d’un système durable de fourniture de logements et de projets d’infrastructure connexes en Afrique.

Kingsley Muwowo et Thierno-Habib Hann-DR

La société a reçu pour mandat de fournir un financement par le biais de la dette, du quasi-fonds propres et des fonds propres aux institutions publiques et privées pour les projets de logement et d’infrastructure urbaine dans ses pays membres.

« L’institution et le titre ont peut-être changé, mais je crois que nous partageons tous un engagement et un objectif communs de développement de notre monde et je me réjouis de collaborer avec eux » a déclaré le nouveau DG. Soulignant au passage : « Beaucoup de pays africains font face à un tournant significatif dans leur programme de logement. Nous voulons faire partie de ce tournant. C’est un honneur de diriger cette équipe, et ensemble, nous travaillerons à la mobilisation des ressources nationales pour améliorer les conditions de vie des populations locales ».

A ce titre, il a décliné sa feuille de route. : « Dans l’immédiat, il faut optimiser nos performances en veillant à remplir notre mandat. La direction s’engage alors à renforcer la marque et la gouvernance d’entreprise, à assurer la durabilité financière avec une forte capacité d’exécution, à renforcer le cadre de gestion des risques ainsi qu’à approfondir les capacités au sein de l’organisation et à plaider pour des solutions innovantes dans la fourniture de logements abordables ».

Le nouveau patron de Shelter-Afrique ne compte pas s’arrêter là. « Je vais également engager un vaste dialogue avec les parties prenantes pour comprendre d’autres façons de remplir notre mandat. Tous les points de vue de nos actionnaires et de nos partenaires seront pris en compte car fournir des logements abordables est partagée et aucune organisation ne peut résoudre seule la crise croissante du logement », a-t-il déclaré.

Le nouvel homme fort de Shekter-Afrique s’est également prononcé sur la féminisation de l’organisation et la gouvernance d’entreprise : « Nous sommes très heureux que, dans le cadre de notre renouvellement, notre conseil d’administration ait nommé deux femmes aux postes de président et de vice-président pour la première fois de notre histoire. Nous nous réjouissons de leur gestion et de leur vision de l’organisation ».

