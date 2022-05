Tesh Durvasula est un cadre expérimenté dans les secteurs de la technologie et de l’immobilier, avec 25 ans d’expérience de leadership et de création de valeur dans le secteur des infrastructures numériques. Il prend la tête d’Africa Data Centres (ADC).

Cassava Technologies a nommé Tesh Durvasula au poste de directeur général d’Africa Data Centres (ADC). Il remplace Stéphane Duproz au poste de PDG.

Selon l’entreprise, Tesh Durvasula sera chargé de stimuler la croissance, l’innovation et la stratégie des centres de données de Cassava Technologies, afin de répondre à la demande croissante d’infrastructures numériques et de données en Afrique.

Cassava Technologies souligne que Durvasula est un cadre expérimenté dans les secteurs de la technologie et de l’immobilier, avec 25 ans d’expérience de leadership et de création de valeur dans le secteur des infrastructures numériques.

Il dirigera l’équipe d’ADC alors que l’organisation étend rapidement son empreinte de centres de données hyperscale à travers l’Afrique, avec un plan pour ajouter 10 centres de données supplémentaires dans les 10 principaux centres économiques d’Afrique.

Strive Masiyiwa, président exécutif et fondateur de Cassava Technologies, déclare : « Chez Cassava Technologies, notre objectif est de donner aux particuliers et aux entreprises les moyens d’agir grâce à la technologie, en nous appuyant sur notre vision d’un avenir numériquement connecté qui ne laisse aucun Africain de côté.

« Grâce à notre infrastructure et à nos services numériques, nous donnons à nos clients les moyens de participer pleinement à la croissance rapide de l’économie numérique en Afrique. L’expansion de l’empreinte et de la capacité de gestion de nos centres de données est essentielle à notre stratégie. »

Hardy Pemhiwa, président-directeur général de Cassava Technologies, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir Tesh au sein de la famille Cassava Technologies et nous sommes impatients de tirer parti de sa vaste expérience du secteur pour mener notre activité de centres de données dans sa prochaine phase d’expansion rapide afin de répondre à la demande accrue de capacité de centres de données en Afrique.

« Après la conclusion de notre financement de 300 millions de dollars avec la société américaine IDFC [United States International Development Finance Corporation] et la récente prise de participation de 90 millions de dollars par l’IFC [International Finance Corporation], il était impératif que nous étoffions notre équipe de direction. »

Avant de rejoindre l’ADC, Durvasula a occupé divers postes de direction chez CyrusOne, jusqu’à sa nomination au poste de directeur général de la société.

Avant cela, il a été président des opérations européennes de CyrusOne, supervisant l’expansion de CyrusOne en Angleterre, en Irlande, en France et en Allemagne.

« Le potentiel de développement de l’infrastructure numérique est plus important en Afrique que partout ailleurs et cela offrira un certain nombre d’opportunités de transformation économique », déclare Durvasula.

« Je suis extrêmement heureux de rejoindre Africa Data Centres et Cassava Technologies, d’autant plus que l’Afrique est devenue l’une des régions du monde où l’utilisation des données connaît la plus forte croissance. Je pense que nous sommes bien placés pour apporter une contribution inestimable à l’écosystème numérique africain en plein essor », conclut-il.