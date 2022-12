Sur la base d’un référentiel de compétences et de métiers en tension dans les startups du continent, réalisé avec Edtech Connections, Digital Africa, en partenariat avec Make-IT in Africa, a lancé en 2022 Talent 4 Startups, un programme pilote dont l’objectif est d’améliorer l’employabilité en startups de talents dont la formation est prise en charge.

D’ici 2030, 230 millions d’emplois requérant des compétences numériques seront à pourvoir en Afrique, néanmoins seuls 690 mille professionnels du secteur sont identifiés à ce jour. Plus de 70% des entreprises africaines déclarent ne pas trouver localement les compétences dont elles ont besoin pour se développer. Dans ce contexte, la formation de talents tech et leur placement dans l’emploi deviennent le nouveau défi à relever pour accélérer la transformation numérique du continent. Les startups soulignent le besoin de renforcer leurs compétences techniques, mais également entrepreneuriales pour accélérer leur développement.

Digital Africa a réuni tous les partenaires engagés autour de Talent 4 Startups lors d’une rencontre les 8 et 9 novembre derniers au D-Hub à Dakar pour faire émerger les challenges encore existants dans le lien entre la formation des talents aux métiers du numérique et leur placement en startups, et évoquer les prochaines étapes du projet.

Digital Africa souhaite plus que jamais renforcer son action auprès des acteurs du terrain, dans le but de former davantage de jeunes talents lors de la prochaine édition du programme « Talent 4 Startups ».

D’ici 2025, le programme vise à financer 1 000 formations liées aux secteurs de la tech et du numérique en Afrique et à co-construire les moyens de constituer un “talent pool”

Construit dans une approche multi-acteurs, ce programme a été développé par Digital Africa en partenariat avec Make-IT in Africa, un projet mandaté par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) et mis en œuvre par Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

LES CHIFFRES CLÉS DU PROGRAMME « TALENTS FOR STARTUPS » : 10300 candidats au programme + de 280 étudiants formés dans 10 pays République Démocratique du Congo, Nigéria, Ghana, Kenya, Sénégal, Cameroun, Côte d’Ivoire, Madagascar, Algérie, Maroc Par 9 partenaires éducatifs sélectionnés, suite à un appel à projets ouvert à tous startups opérant sur le continent Algrowithm / Blossom Academy / Edacy / Kinshasa Digital Academy / Moringa School / Open Classrooms / Sayna / Simplon MCS / Simplon Côte d’Ivoire Formation aux 8 métiers en tension identifiés dans le skills repository (cf infra) Full stack developers et engineers / Data Scientists et analysts / Software engineers / Mobile et Web developers / Digital Marketers / Front end et back end developers / Growth hackers

