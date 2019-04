Tech Orange Digital Center, nouvelle plateforme dédiée aux start-up made in Africa

Si en Afrique, incubateurs, fablab, business angels et autres structures d’accompagnement des startuppers en herbe se multiplient, reste que peu de celles qui naissent arrivent à dépasser le cap fatidique des trois ans, pour des problèmes de management, gestion ou faute d’avoir trouver leur marché. C’est tout l’intérêt de l’Orange Digital Center (ODC). Portée par l’opérateur de téléphonie français Orange, l’initiative née à Tunis et qui doit être déployée dans les 18 filiales que compte le groupe sur le continent, l’ODC réunit sur une même plateforme les trois ingrédients clés de la réussite d’une start-up, à savoir la formation et la structuration; l’accélération et, étape cruciale, l’investissement dans ces dernières. Reportage aux Berges du Lac, à Tunis, dans le premier Orange Digital Center.

Reportage Dounia Ben Mohamed, images et montage Zeineb Benzarti.