Cet événement est une occasion unique de stimuler les investissements dans la transformation numérique de l’Afrique. Il offre aux 36 pays africains, membres de l’Alliance Smart Africa, des opportunités d’investissements de 102,9 milliards de dollars pour le financement de l’économie numérique.

Par la rédaction

En prélude à la tenue du 6ème Transform Africa Summit (TAS2023) dans la ville de Victoria Falls, située dans l’ouest du Zimbabwe, du 26 au 28 avril, le Forum d’investissement Smart Africa (FISA) va se dérouler le 25 avril 2023 dans la même localité. L’annonce est faite le mercredi 22 mars 2023 par les organisateurs de TAS2023 sur leur site web.

Selon ces derniers, « le FISA est exclusivement réservé aux délégués des niveaux Platine et Or s’étant respectivement acquitté de 950 et 450 dollars US de frais d’enregistrement. Ceux-ci leur ouvrent l’accès à un niveau élevé d’activités au cours de cet événement. » Le Forum du 25 avril 2023 propose aux participants des engagements de haut niveau sur des sujets cruciaux tels que le financement des infrastructures numériques, les initiatives visant à réduire le coût du haut débit, les fonds de démarrage et le financement des bourses d’études.

« Ce « pré-forum » est une occasion pour les investisseurs de se connecter à des solutions innovantes pour la croissance de l’économie numérique »

Cette activité, en réalité un « pré-forum », est « un événement puissant et dynamique » qui traduit l’importance d’une approche multipartite en matière de financement. « Il est une excellente occasion pour les investisseurs et les entités à la recherche d’investissements de se connecter et de collaborer à des solutions innovantes qui stimuleront la croissance de l’économie numérique », souligne le communiqué de TAS2023. Qui indique que « l’accent sera mis sur l’encouragement des partenariats, la promotion des investissements et le développement durable en Afrique ».

Pour rappel, c’est au terme d’un processus de sélection mettant aux prises les 36 membres de l’Alliance Smart Africa, que la ville de Victoria Falls, au Zimbabwe, avait été retenue pour abriter, du 26 au 28 avril 2023, la 6ème édition du Transform Africa Summit, le principal événement Tech et numérique africain organisé par Smart Africa. Smart Africa est un engagement innovant des chefs d’État et de gouvernement africains pour accélérer le développement socio-économique durable sur le continent, accompagner l’Afrique vers l’économie du savoir à travers l’accès abordable à l’internet haut débit et l’utilisation des technologies de l’information et des communications.

« 102,9 milliards de dollars s’offrent aux 36 pays africains de l’Alliance Smart Africa pour le financement de l’économie numérique ».

C’est à Kigali, au Rwanda, que s’est tenue, du 28 au 31 octobre 2013, la première édition du Transform Africa Summit. A l’occasion, sept chefs d’État africains (Rwanda, Kenya, Ouganda, Soudan du Sud, Mali, Gabon, Burkina Faso) avaient adopté un Manifeste de Smart Africa. C’était une sorte d’engagement « à jouer un rôle moteur dans l’accélération du développement socio-économique grâce aux TIC ». Les 30 et 31 janvier 2014, ce a été approuvé par tous les chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine réunis à Addis-Abeba. Ce qui place ce document stratégique au cœur de l’agenda des TIC en Afrique, au-delà des 7 signataires initiaux du Sommet, dans l’ensemble des 53 pays africains.

Depuis ce temps, l’Alliance Smart Africa s’est élargie pour inclure 36 pays africains représentant environ un milliard de personnes. A qui cette alliance offre désormais des opportunités d’investissement d’une valeur de 102,9 milliards de dollars consacrées au financement de l’infrastructure numérique.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe