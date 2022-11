La 6ème édition d’EMERGING Valley – le sommet international dédié à l’innovation africaine – se tiendra le 29 novembre 2022 dans le cadre majestueux du Palais du Pharo à Marseille. Plus de 2 000 participants, 150 startups et 50 investisseurs de 70 pays sont attendus en personne et en ligne.

Fondée à Marseille par Samir ABDELKRIM, auteur de » Startup Lions, au cœur de l’African Tech « ,EMERGING Valley s’est imposée, en quelques années, comme le sommet international où se retrouvent chaque année les décideurs les plus influents de la tech et de l’entrepreneuriat innovant d’Afrique et d’Europe. « Cette année encore, nous sommes impatients d’aborder des sujets clés tels que la co-innovation, la souveraineté alimentaire, l’agritech, la souveraineté énergétique, le développement durable, l’e-santé et la civil tech. A travers notre événement, nous souhaitons également démontrer comment cette terre de diversité et de possibilités qu’est le territoire d’Aix-Marseille-Provence est devenue un pont d’innovation essentiel entre l’Europe et l’Afrique. Marseille est finaliste dans la course pour devenir la capitale européenne de l’innovation 2022 – une candidature qu’EMERGING Valley est fière de soutenir en tant que partenaire de la Métropole. «

Une troisième scène avec un nouveau format d’intelligence collective, le « Co-Innovation Lab »

Un programme qui s’attaque aux enjeux géopolitiques, sociaux et environnementaux mondiaux. A travers une édition en trois temps. » Pas moins de 40 conférences, tables rondes, discussions autour du feu, sessions de pitch, remises de prix et ateliers seront organisés tout au long de la journée sur la scène principale, ainsi que sur la deuxième scène tout en » Impact « . Et nouveauté cette année, nous avons créé une troisième scène avec un nouveau format d’intelligence collective, le « Co-Innovation Lab », en partenariat avec l’agence d’innovation africaine Fanaka », Samir ABDELKRIM.

La Grande Scène : le cœur battant de l’EMERGING Valley

La Main Stage réunit les décideurs de la tech Afrique-Europe en 2021, aux côtés de champions numériques à fort impact venus de tout le continent et d’acteurs locaux qui tentent de réunir les deux rives de la Méditerranée.

Cette étape débutera par une plénière d’ouverture animée par Samir ABDELKRIM. Participeront à cette ouverture officielle : Laure-Agnès CARADEC, présidente du conseil d’administration de l’EPA Euroméditerranée, Michèle RUBIROLA, première adjointe au maire de Marseille et Martine VASSAL, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence.

« Crise financière internationale, plans sociaux en cascade et chute des cours de bourse des plus grands noms de la tech mondiale : quel impact sur le VC africain ? «

Après quoi, la Scène Principale accueillera de nombreuses autres plénières thématiques, dont » Les startups africaines et le financement pendant la crise mondiale « . Une projection et les stratégies des grands investisseurs en Afrique. Crise financière internationale, plans sociaux en cascade et chute des cours de bourse des plus grands noms de la tech mondiale : quel impact sur le VC africain ? Alors que le volume des prélèvements sur le continent continue de grimper, soulignant une fois de plus la singularité de ses écosystèmes, ce choc pourrait encore toucher l’Afrique dans un avenir pas si lointain. Bénéficiez des conseils des meilleurs investisseurs du secteur en exclusivité avec I&P, 500 Global, Kepple Ventures, IFC, Teranga Capital, BPIFrance, Digital Africa ou GSMA. Les plus grands investisseurs d’Afrique seront présents à EMERGING Valley pour intervenir au Palais du Pharo ! Parmi les autres intervenants, Sébastien Boyé, co-directeur général d’Investisseurs & Partenaires – Satoshi SHINADA Partner chez Kepple Africa Ventures – Mareme DIENG Lead Africa 500 Global – Isabelle BEABAR, directrice des affaires internationales et européennes de Bpifrance – Olivier FURDELLE co-fondateur de Teranga Capital, Stéphan Eloïse GRAS, directeur exécutif de Digital Africa et Max CUVELLIER Head of Mobile for Development GSMA.

Le programme complet : https://www.online-emergingvalley.co/.

