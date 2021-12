Gozem, la Super App leader en Afrique centrale et de l’Ouest, a annoncé la levée de sa Série A d’un montant de 5 millions de dollars, auprès d’investisseurs institutionnels et d’entreprises répartis sur quatre continents et spécialisés dans les domaines de la santé, de la finance et de la mobilité. Cette Série A permettra à Gozem de continuer son expansion géographique dans de nouveaux pays d’Afrique mais également de renforcer et étendre les services qu’elle propose aux consommateurs et chauffeurs africains

