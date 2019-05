Tech AFROBYTES IV s’invite à la Station F

Pour la première fois, la Station F accueillera, le 15 mai 2019, la Tech Africaine à l’occasion d’Afrobytes IV.

Afrobytes est une place de marché internationale qui rassemble les entreprises innovantes désireuses de se développer sur les marchés africains. Se retrouveront ainsi sous un même toit, le meilleur des écosystèmes d’innovation d’Afrique anglophone et francophone, auxquels se joindront des acteurs venant d’Europe, des Etats-Unis et d’Asie. Chaque année, les grands noms de la Tech Mondiale tels que Paypal, Alibaba, Vodafone, Orange, Google, Facebook, Eutelsat, Kaspersky, SAP, et bien d’autres encore… rejoignent de plus en plus nombreux Afrobytes pour accélérer leur stratégie africaine.

Focus sur 6 marchés clés d’Afrique

Via son format exclusif, appelé “Pitch My Country”, Afrobytes proposera des focus sur six marchés clés d’Afrique: Ghana, Ethiopie, Afrique du Sud, Maroc, République Démocratique du Congo et Nigéria. Ces pays seront “pitchés” par des startups à forte croissance sélectionnées par les partenaires locaux d’Afrobytes.

Les 10 meilleures startups d’Afrique francophone du tout nouveau programme l’Afrique Excelle de la Banque Mondiale profiteront de cet événement pour effectuer leurs levées de fonds auprès des investisseurs.

Cette année, Afrobytes présentera sa sélection dont le numerus clausus est fixé à 3 startups par an:

– Authgate, solution couplant Fintech et IoT pour les commerces – Afrique du Sud

– Zayride, future licorne du transport intelligent sur un marché de 110 millions d’habitants –

Les fondateurs Haweya Mohamed et Ammin Youssouf sont heureux d’annoncer qu’Afrobytes rejoint cette année le réseau très sélectif de conférences européennes Startup Sesame aux côtés des meilleures conférences tech européennes: Slush, TNW Conference, 4YFN, Hello Tomorrow, Pionners, France Digitale…

Plus que jamais, Afrobytes se positionne comme pont stratégique entre les acteurs de la nouvelle économie africaine et les acteurs désireux d’adresser les besoins du futur continent le plus peuplé et le plus jeune. Rendez-vous le 15 mai à Paris!



A propos de Afrobytes:

Afrobytes est basée à Paris à la ​Station F et a été fondé par Haweya Mohamed et Ammin Youssouf. Que ce soit à Paris, Londres, New York, San Francisco, Hong Kong, Nairobi ou Addis Ababa, Afrobytes se donne pour mission de ​connecter le meilleur de la Tech Africaine avec le meilleur de la Tech mondiale​. Pour ce faire, l’entreprise organise des ​événements technologiques internationaux afin de donner à la Tech Africaine une visibilité mondiale.

De grandes entreprises telles que Facebook, Google, Consensys, SAP, Kaspersky, LVMH, Sanofi, JCDecaux, Instagram, Alibaba et bien d’autres encore, ont participé à Afrobytes pour ​rencontrer les meilleurs talents technologiques des marchés africains​.

Ces événements sont couverts par des médias internationaux tels que BBC, France 24, Quartz, TechCrunch, Black Enterprise, Forbes, TV5Monde, Les Echos et Le Figaro.

Le travail et l’influence de Afrobytes sont maintenant reconnus à travers le monde. En 2018, les deux fondateurs ont été classés dans les ​100 Personnes les Plus Créatives dans le Monde des Affaires par le magazine Fast Company (rang 94-95) et les ​50 Entrepreneurs les Plus Audacieux par le magazine Entrepreneur​.

Réservations​ ​Afrobytes 2019: ​

http://www.afrobytes.com/Teaser:​https://www.youtube.com/watch?v=cO87x5VP68gFacebook:h​ ttps://www.facebook.com/socialafrobytes/Twitter:​https://twitter.com/SocialAfrobytes

Instagram:h​ ttps: // www. .instagram.com / afrobytes /