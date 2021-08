Helios Investment Partners, leader du capital-investissement en Afrique avec plus de 3,6 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a conclu un accord pour acquérir une participation majoritaire dans le plus grand groupe marocain du secteur des MedTech.

Le groupe consolidé opère dans la distribution d’équipements médicaux et IVD (in vitro diagnostic) ainsi que la production de produits pharmaceutiques au travers de quatre sociétés : Techniques Science Santé (« T2S »), IM Alliance, Cyclopharma et Binarios (ensemble, la « Société » ou le « Groupe »).

Ce message est également disponible en : Anglais