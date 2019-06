Tchad Un Forum axé sur la coopération avec le monde arabe…

Le Tchad s’apprête à accueillir le 26 juin la première édition du forum Invest in Tchad, un événement international qui mobilisera pendant trois jours à N’Djamena, des délégations de patronats arabes, africains et du monde entier, d’éminentes personnalités du monde économique et financier, de bailleurs de fonds, d’investisseurs internationaux. Plus de 500 participants seront rassemblés autour de projets ambitieux pour l’émergence du Tchad.



« Tchad – Monde Arabe » : c’est autour de cette thématique que se fédérera à N’Djamena du 26 au 28 juin prochain, la communauté économique et financière arabe et internationale. Ce forum, Invest in Tchad, sera pour le pays, le point d’orgue d’un mouvement de renaissance nationale et économique. La riche programmation de ce forum en dit long sur l’esprit de l’évènement qui veut réunir autour de l’essentiel ; le développement et les opportunités d’affaires. « Invest in Tchad sera un forum du business matching et de renforcement de la coopération entre le Tchad et les pays arabes. Nous attendons plus de 15 délégations venant de 11 pays », déclare M. Issa Doubragne, Ministre de l’Économie et de la Planification du Développement. Pendant 6 mois, poursuit-il, « nous avons recherché, identifié et qualifié plus de 140 projets à fort potentiel et rentabilité identifiée. Investir au Tchad sera l’occasion de les propulser. »…

Outre les plénières qui présenteront un état des lieux riche et pointu des principaux enjeux économiques du Tchad, plusieurs ateliers concrets au programme, axés autour des 12 secteurs et filières prioritaires permettront aux investisseurs, dirigeants de PME et hommes d’affaires de créer des synergies. Ces sessions seront ainsi l’occasion par excellence pour rencontrer des partenaires d’affaires, des prestataires de services et des prospects. …Plusieurs personnalités du monde économique et financier ont déjà annoncé leur présence au forum.



Le forum Invest in Tchad 2019, organisé en partenariat avec la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique, peut également compter sur l’engagement de partenaires privés tels que la Banque Mondiale à travers ses organisations la Société Financière Internationale(SFI) et l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), la Banque Africaine de Développement (BAD), La Banque Islamique de Développement, le PNUD, l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations (ANIE), le fonds de l’OPEC pour le développement (OFID).