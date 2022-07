Tadhim Uwizeye, Rwandaise, opère depuis dix ans dans le secteur de l’e-commerce. Elle a fondé une plateforme en ligne leader au Rwanda qui rassemble les vendeurs et les acheteurs, www.olado.rw.

Tadhim Uwizeye, jeune rwandaise, formée en en informatique et en gestion des systèmes d’information, évolue depuis dix ans dans le secteur. Quand la société pour laquelle elle travaille ferme ses portes, elle décide de voler de ses propres ailes et fonde en 2017 Olado. « Je me suis dit pourquoi ne pas créer ma propre entreprise, et utiliser l’expertise et l’expérience que j’ai acquise pour offrir aux Rwandais, une autre occasion de continuer à faire du shopping et à vendre en ligne tout en faisant la promotion de nos produits, Made in Rwanda. »

Avec pour mission de changer et rendre les comportements d’achat des Rwandais plus faciles grâce à la technologie. « Nous offrons des services complets de commerce électronique, y compris différentes options de paiement et des services de livraison en porte-à-porte sur les marchés locaux et internationaux. »

« Il est nécessaire d’encourager davantage les femmes à rejoindre l’industrie numérique »

Et d’ajouter : « L’approche unique consiste à travailler avec les jeunes dans les coopératives et les PME qui sont engagées dans la production de produits fabriqués au Rwanda en se concentrant sur la création de leur présence en ligne et la visibilité de leurs marques sur les marchés nationaux et internationaux. »

Si le premier défi pour elle a été de convaincre les consommateurs d’adopter sa plateforme, être une femme dans le numérique reste un challenge. « Il est nécessaire d’encourager davantage les femmes à rejoindre l’industrie numérique. Cela peut se faire en augmentant leur visibilité, en aidant les femmes déjà présentes dans le secteur à réussir et en aidant celles qui sont dans le commerce à se lancer dans le numérique, tout en essayant de changer les perceptions. »

